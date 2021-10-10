ثقافة أسوان تواصل تنظيم فعاليات المسرح المتنقل بنصر النوبة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات المسرح المتنقل برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ويتم تنظيم المسرح المتنقل عبر فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس وذلك بقرية الإمبركاب التابعة لمركز نصر النوبة حيث تستمر الفعاليات على مدار ثلاثة أيام .

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وتضمنت أولى الفعاليات محاضرة "الأضرار المترتبة على ختان الاناث" قامت بإلقائها الدكتورة سلمى محمد والتى تحدثت فيها عن الأضرار الصحية و الأضرار النفسية، وأن الختان له أضرار أولية وأضرار تظهر على المدى البعيد، فالأضرار الأولية هي الشعور بالخوف والرعب الشديد والصدمة التي تؤدي إلى التبول اللإرادي للفتاة، مع وجود إضطرابات في النوم قد تصل في كثير من الأحيان إلى حد الكوابيس نتيجة الألم الذي عانته الفتاة نتيجة عملية الختان.

أعقبها أمسية شعرية شارك فيها بدوى محمد بقصيدة "بحبك يامصر" و مجموعة قصائد فى فن النميم لأيمن حسين، هذا بجانب ورشة مشغولات يدوية "تبلوهات تطريز" للمدربة أم كلثوم منير بإستخدام القماش وخيط الكوتنبرليه، وكذا تنظيم ورشة فنية "الرمل الملون" للمدربة منى أحمد، علاوة علي معرض الكتاب لإصدارات الهيئة، مكتبة متنقلة للأطلاع.

وفى الختام قدمت فرقة أطفال أبو سمبل للفنون الشعبية بقيادة المدرب حسن عطا لله مجموعة من التبلوهات "شيكولاتة، نوبا سلام، نبرى أشر "الحلوة"، واه نور "يارب"، بليه "فرح"، الزفة النوبية بالدوفوف.

هذا وكانت قد أشارت النتائج الأولية لفرز الأصوات الخاصة بانتخابات التجديد النصفي لفرع نقابة الأطباء بأسوان عن فوز الدكتور مصطفى أبو المجد، والدكتورة أمل أحمد صادق بمقعدى فوق السن.

وكانت قد أجريت الإنتخابات وسط أجواء من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إستقبال الأطباء للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفى لفرع النقابة بالمحافظة والتى أجريت أمس الجمعة بنادى المهن الطبية بكورنيش بمدينة أسوان، لاختيار أعضاء فوق السن وتحت السن.

ومن جانبه قال الدكتور حسام عبد الفهيم رئيس لجنة الانتخابات الفرعية بأسوان بأن هناك مرشحين إثنين حسموا مقعدى "تحت السن" وذلك بالتزكية، وهما الدكتور "محمد حامد مكى وعبد الرحمن حماده".

وأشار الدكتور عبد الفهيم بأن هناك 4 مرشحين يتنافسون على مقعدى "فوق السن"، وهم الدكتور "أمل أبو صادق ومحمد منير ومحمد ضوى ومصطفى أبو المجد".

وكانت قد حددت اللجنة العامة للإشراف على إنتخابات التجديد النصفى للأطباء، مقرات التصويت بانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية فى 27 محافظة،والتي تفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.