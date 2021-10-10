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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجاناً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اسبانيا وفرنسا فى نهائي دوري الأمم الأوروبية

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مباراة هامة ومرتقبة تجمع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم وبطل العالم فى نسخته الأخيرة 2018 أمام نظيره منتخب إسبانيا فى نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويقام اللقاء في التاسعة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، بنهائي دوري الأمم الأوروبية، على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية.

وكان منتخب إسبانيا قد تأهل إلي نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد الإطاحة بالمنتخب الإيطالي والفوز عليه 2-1 فى مباراة مثيرة .

فيما حقق منتخب فرنسا ريمونتادا مثيرة ورائعة على حساب  بلجيكا بنتيجة 3-2، ليضرب موعداً مع الماتادور في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإسبانيا اليوم


نوضح فى هذا التقرير مجموعة من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة فرنسا واسبانيا في نهائي الأمم الأوروبية 2021، والتي ستكون عبر مختلف الأقمار الصناعية، وكذلك من خلال قنوات مجانية بمختلف اللغات واللكنات، والتي من بينها بالعربية ما يلي:

beIN 4K HDR
رؤوف خليف
beIN Sports 1 HD Premium
رؤوف خليف
beIN Sports HD 1 English
beIN Sports Connect

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة فرنسا و اسبانيا


تتوفر مجموعة قنوات ناقلة لمباراة اسبانيا وفرنسا اليوم، والتي تتواجد عبر القمر الصناعي استرا سات، ويمكن الحصول عليها من خلال التردد المرفقة لكم كالآتي:

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز


قناة ORF 1 Austria HD استرا E – 11303 H 22000 19.2 °
قناة TVE La 1 Spain HD استرا E – 10729 V 22000 19.2 °
قناة DAZN 1 Bar HD Germany استرا  H  E – 11171 22000 19.2 °
قناة Eleven Sports 1 Belgium استرا E – 12515 H 22000 19.2 °


القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اسبانيا وفرنسا مجاناً


تتواجد الكثير من الترددات أيضاً عبر الأقمار الصناعية المختلفة، والتي يمكننا متابعة اللقاء من خلالها، ومن بين هذه القنوات ما يلي:

   قناة CBC Sport HD على القمر الأذري 46.0°E -11555 H 30000
   قناة BNT 3 Bulgaria HD على القمر البلغاري 1.9°E -12341 H 30000
   قناة Asr TV (Afghanistan) على موناكو سات 52.5°E -10845 V 27500
   قناة Football HD (tjk) على ياه سات 52.5°E -11785 H 27500
   قناة S Sport Turkey HD على ترك سات 42.0°E -12188 V 27500
   قناة Varzish Sport HD (tjk) على ياه سات 52.5°E -11785 H 27500
 

منتخب فرنسا منتخب اسبانيا دوري الأمم الأوروبية القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإسبانيا اليوم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة فرنسا و اسبانيا

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