لن تحكمونا مهما فعلتم.. هكذا ردت زعيمة تايوان على الصين

تعهد الرئيسة تساي إنغ ون في اليوم الوطني لتايوان بأن لا أحد سيجبر تايوان على السير في المسار الذي حددته بكين ، وتعهدت بمواصلة تعزيز الدفاعات العسكرية للجزيرة وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان.

ردا على التهديدات المتكررة من قادة الصين بأنها سوف تستولي على تايوان يوما ما - بالقوة إذا لزم الأمر - والإطاحة بحكومتها المنتخبة ديمقراطيا ، قالت تساي إن تايوان لديها العزم على الدفاع عن نفسها ومستقبلها ، وهو أمر "يجب أن يتم تقريره بما يتفق مع إرادة الشعب التايواني ".

وأدلت تساي بهذه التصريحات في الاحتفالات الرسمية في تايبيه يوم الأحد ، في نهاية أحد أكثر الأسابيع توترا بين الصين وتايوان منذ عقود .

وذكرت تساي إن تايوان لن "تتصرف بتهور" ولكن "يجب ألا تكون هناك أوهام على الإطلاق بأن الشعب التايواني سوف يرضخ للضغط".

وقالت: "سنواصل تعزيز دفاعنا الوطني وإظهار تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا من أجل ضمان عدم تمكن أي شخص من إجبار تايوان على السير في المسار الذي وضعته الصين لنا".

تابعت"هذا لأن المسار الذي وضعته الصين لا يوفر طريقة حياة حرة وديمقراطية لتايوان ، ولا سيادة لشعبنا البالغ عددهم 23 مليون نسمة.".

يمثل خطاب تساي الحدث الرئيسي الأخير ليوم الذكرى الوطنية لتايوان التي تحيي رسميًا ذكرى انتفاضة ووتشانغ عام 1911 والإطاحة بسلالة تشينغ الحاكمة.

وقالت تساي في كلمتها إن 72 عامًا من التطور غيرت وجه الأمة ، لكن العزم على دعم السيادة لم يتغير وتم تقاسمه عبر الخطوط الحزبية.

وقالت: "لم يعد يُنظر إلى تايوان على أنها يتيمة آسيا بل جزيرة قوية.