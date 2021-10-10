خلال أسبوع.. "تموين سوهاج" يُحرر ٥٤٦ محضرًا تموينيًا متنوعًا بالمحافظة

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، بأنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز الإقليم؛ للمرور على الأسواق والمخابز، للوقوف على الحالة التموينية العامة بسوهاج.

وقال “إبراهيم”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، منذ قليل، إنه تم تحرير 546 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال الاسبوع الأول من شهر أكتوبر، مُشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات.

وكانت حملة مديرية التموين خلال حملاتها اليومية على الأسواق والمخابز والمصانع ومحطات البنزين، بمختلف مراكز سوهاج؛ للتأكد من صحة المواد الغذائية المُقدمة للمواطنين خلال الاسبوع الأول من أكتوبر، حرصًا على صحة وسلامة أبناء الإقليم، ومنع وقوع اي مُخالفات قانونية، وتم تحرير 546 محضرًا تموينيًا متنوعًا.

جاء بيانهم كالأتي:

واختتم وكيل وزارة التموين، تصريحاته، قائلاً إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث حُرر المحضر اللازم بها، مُشيرًا إلى أنه لا تراجع عن مُحاسبة من يُحاول العبث بحياة المواطن السوهاجي.