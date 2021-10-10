النقاز عقب إعارته لـ أهلي جدة: شكرا على الدعم والمحبة

علق حمدي النقاز نجم الزمالك المعار حديثا لـ أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب النقاز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام ”: “بفضل الله تعالى وبحمده سأخوض تجربة احترافية جديدة في مسيرتى مع النادى الأهلى، الأفضل قادم إن شاء الله شكراً على الدعم والمحبة”.

أهلي جدة يعلن ضم حمدي النقاز



اعلن نادي أهلي جدة السعودي، التعاقد مع التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن فريق الزمالك، لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي السعودي، عبر صفحته الشخصية على موقع"تويتر" صورة للظهير التونسي وعلق عليها قائلًا:" مرحبا بك حمدي النقاز".

وكانت المحكمة الرياضية الدولية منعت الزمالك من القيد لفترتي قيد بعد أزمة لاعبه حسام أشرف، الذي وقع لأحد الأكاديميات في الكاميرون.

وتعاقد الزمالك مع حمدي النقاز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع الترجي الرياضي التونسي.

أكد محمد حبشي وكيل التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن صيغة عقد انضمام النقاز إلى أهلي جدة ليس إعارة من النادي الأبيض بل صفقة انتقال حر.

وقال حبشي : "النقاز قام بالترتيبات القانونية والمالية للزمالك من أجل انتقاله إلى أهلي جدة".

وأضاف : "هناك اتفاق بين النقاز والزمالك على أن يعود إليه في نهاية الموسم".

وكان التونسي حمدي النقاز انضم لأهلي جدة اليوم بعد تعذر قيده مع الزمالك بسبب منع النادي الأبيض من القيد لفترتي قيد .