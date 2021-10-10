عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. سلاح نارى وفرش حشيش بحوزة شخصين في مصر الجديدة

المضبوطات
المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة مستقلين سيارة قيادة أحدهما "مستأجرة"، وبحوزتهما “فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار– كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول”.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان المحمولان لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلهما، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المواد المخدرة ضبط العناصر الإجرامية ا

موضوعات متعلقة

ضبط ٢٠١ قطعة سلاح نارى فى حملات أمنية

ترشيحاتنا

3 منتخبات أوروبية تقترب بقوة من كأس العالم قطر 2022

بطول 200 كم وتكلفة 1.7 مليار جنيه.. الانتهاء من مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر

ضحكوا أثناء عزف النشيد.. غضب مغربي بسبب تصرف رباعي أسود الأطلس |فيديو

زلزالان يضربان الجزائر في أقل من 24 ساعة

24 أكتوبر.. الحكم في طعن مرتضى منصور على حل مجلس إدارة نادي الزمالك

وزير السياحة والآثار وسفيرة سلوفينيا يبحثان التعاون المشترك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

في 12 مدينة جديدة.. المجتمعات العمرانية تجهز لأضخم طرح لوحدات إسكان.. تفاصيل

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

أحمد ناجي: الحضري أخطأ في هذا الأمر مع الشناوي قبل مواجهة ليبيا

رغم الـ 12 زوج.. من هو الرجل الذي تمنت سهير رمزي الزواج منه ولم تنجح

24 أكتوبر.. الحكم في طعن مرتضى منصور على حل مجلس إدارة نادي الزمالك

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوبة مريم عامر منيب.. حفل أسطوري وحضور لوالدها الراحل | فيديو

أقصر لاعب كمال أجسام في العالم يدخل موسوعة جينيس|شاهد

الصعيدي الفصيح يروج للمنتجات الوطنية.. ماذا قال صاحب «الطفاية دي» لرئيس الجمهورية؟

يبدأ عرضه اليوم.. مشاعر متناقضة في الموسم الثالث من «الآنسة فرح»

فيديو

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

خطوبة مريم عامر منيب.. حفل أسطوري وحضور لوالدها الراحل | فيديو

دعوة أمي.. الإعلامية أسماء مصطفى تكشف عن مرضها وموقف زوجها

رانيا يوسف: التبرع بأعضائي أول حاجة كتباها في وصيتي

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ