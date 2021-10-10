شاهد.. سلاح نارى وفرش حشيش بحوزة شخصين في مصر الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة مستقلين سيارة قيادة أحدهما "مستأجرة"، وبحوزتهما “فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار– كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول”.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان المحمولان لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلهما، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.