القوي العاملة تتفقد معمل هواوي بالقرية الذكية وتبحث تعزيز سبل التعاون

في إطار التعاون والشراكة بين وزارة القوى العاملة ، وشركة "هواوي تكنولوجيز مصر" في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات ، قام وفد رفيع المستوى من الوزارة بجولة تفقدية للمعمل المفتوح " Open Lab " بمقر الشركة بالقرية الذكية .

وضم الوفد كلاً من : حسين صبري مستشار الوزير للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وعبير فؤاد مدير الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

وأوضحت هالة عرندة نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية ، بشركة هواوي تكنولوجيز مصر ، أن المعمل المفتوح لهواوي بالقاهرة، حيث يعد واحداَ من أهم المعامل الموجودة بالمنطقة ، في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ، حيث أنه مركز إقليمي يعمل لخدمة مصر و٢٩ دولة أخرى، منوهةً إلى أن المركز يقوم بتعزيز الشراكة مع الشركات المصرية المتخصصة لبناء حلول لخدمات القطاعات المختلفة باستخدام أحدث التقنيات، كما يشمل أيضاً تعاون مثمر مع العنصر الأكاديمي وكذلك الابتكارات والمواهب المصرية في هذا المجال .

وأوضحت أن المعمل يسهم في المشاركة في توفير متطلبات السوق المحلية والإقليمية مما أمكن من تقديم ،هذه النماذج الناجحة لشركات ناشئة بأيادي مصرية متدربة ومبتكرة في مجال تطوير تقنية المعلومات والاتصالات، للحلول المشتركة للأسواق والانتشار خارج مصر .

من جانبه، أثنى حسين صبري، على ما شاهده من تطور هائل داخل المعمل ، معرباً عن تطلعه بمزيد من التعاون مع الشركة في هذا الشأن ، خاصة في ظل التحول الرقمي التي تشهده الدولة المصرية والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة الفترة المقبلة .

وعقد الجانبان اجتماعا عقد التفقد ، لبحث تعزيز سبل التعاون في بعض الملفات المشتركة بين الوزارة والشركة، وتناول عدة ملفات منها تحديث وتطوير شبكة البيانات والبرامج بمركز معلومات الوزارة ، ودراسة وظائف المستقبل ، والمساهمة والتعاون في تطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة خاصة تلك التي تقع في نطاق القرى بالمحافظات المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حضر الاجتماع من جانب شركة هواوي مصر، المهندس مدحت محمود رئيس قطاع الحلول الرأسية، والمهندس عمرو زايد الرئيس التنفيذي لأكاديمية هواوي مصر للتدريب (ITB) .

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