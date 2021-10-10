أخصائية تغذية علاجية تحدد أفضل الطرق لإنقاص الوزن.. فيديو

قالت الدكتورة نهال حافظ أخصائية تغذية علاجية، إنه من المفترض أن يتعود من يتبع نظام صحي غذائي، على عدم تحديد يوما مفتوحا لتناول الأطعمة المحببة له.

وأضافت نهال حافظ، في لقاء ببرنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد": "بعد اتباع نظام غذائي صحي لمدة طويلة، من الممكن أن يتم تناول وجبة مفتوحة فقط وليس وجبات يوم بالكامل".

وأشارت إلي أنه من المفترض ألا يكون هناك يوم مفتوح لتناول الوجبات المليئة بالدهون والسكريات مع تطبيق نظام غذائي صحي وذلك كأسلوب لتخفيف وزن الجسم.

وأردفت نهال حافظ: "بعد كورس مكثف لفترة طويلة، من الممكن أن يتناول الفرد وجبة مفتوحة فقط غنية بالدهون كي يتم تحفيز الجسم على فقدان الوزن".