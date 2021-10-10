نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

احتفت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصرى لسيارات أستون مارتن في مصر، بالفيلم الجديد للعميل السري جيمس بوند "No Time To Die"، حيث قامت الشركة بدعوة ملاك أستون مارتن وعدد من الضيوف الإعلاميين لحضور عرض الفيلم، في حدث أقيم بعد أيام فقط من العرض الأول في لندن.

تنتمي السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والتي تتميز بارتفاعها المناسب عن الارض، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة والجانب العائلي، بالإضافة إلى حزمة التجهيزات المطروحة باختلاف كل فئة.

ارتفعت أسعار السيارة سوزوكي سياز موديل 2022، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة قدرت بـ 4400 جنيه، وتعد سياز واحدة من الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، والمقدمة من قبل العلامة التجارية اليابانية عبر باقة من التجهيزات الفنية.

تواصل عملاقة تصنيع السيارات الخارقة فيراري من تألقها، وذلك عبر حزمة من الطرازات القوية والمتنوعة، والتي تتسم دومًا بالمظهر الرياضي الانيق، وعلى الرغم من بذل العديد من المجهودات بشأن إخفاء التفاصيل الخاصة بالإصدارات القادمة، لكن استطاعت عدسات التصوير التجسسية أن ترصد مقطع فيديو للنسخة فيراري GTB 2023 الجديدة والتي ظهرت بالكثير من التمويهات الخارجية.

خطفت النسخة المعدلة من لاند روفر ديفندر الانظار بعد ان تمتعت بتعديلات فريدة مع لمسات توكسيدو بلاك، والتي دعمت السيارة بمظهر مبهر يحمل الكثير من اللمسات القوية، وبين محبي عالم تعديلات السيارات، و علامة لاند روفر بنسختها ديفندر، فيبدو أننا على موعد جديد لرؤية نموذج مختلف من هذه الايقونة.