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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | أستون مارتن مصر تحتفي بأحدث أفلام جيمس بوند.. زيادة في أسعار سوزوكي سياز موديل 2022.. لاند روفر ديفندر تخطف الأنظار بتعديلات مذهلة

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

أستون مارتن مصر تحتفي بأحدث أفلام جيمس بوند في دور السينما

احتفت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصرى لسيارات أستون مارتن في مصر، بالفيلم الجديد للعميل السري جيمس بوند "No Time To Die"، حيث قامت الشركة بدعوة ملاك  أستون مارتن وعدد من الضيوف الإعلاميين لحضور عرض الفيلم، في حدث أقيم بعد أيام فقط من العرض الأول في لندن.

 

سعر ومواصفات ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2021 في عمان | صور

تنتمي السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والتي تتميز بارتفاعها المناسب عن الارض، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة والجانب العائلي، بالإضافة إلى حزمة التجهيزات المطروحة باختلاف كل فئة.

 

زيادة في أسعار سوزوكي سياز موديل 2022 .. تفاصيل

ارتفعت أسعار السيارة سوزوكي سياز موديل 2022، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة قدرت بـ 4400 جنيه، وتعد سياز واحدة من الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، والمقدمة من قبل العلامة التجارية اليابانية عبر باقة من التجهيزات الفنية.

 

رغم من التمويهات .. شاهد فيراري GTB 2023 الجديدة

تواصل عملاقة تصنيع السيارات الخارقة فيراري من تألقها، وذلك عبر حزمة من الطرازات القوية والمتنوعة، والتي تتسم دومًا بالمظهر الرياضي الانيق، وعلى الرغم من بذل العديد من المجهودات بشأن إخفاء التفاصيل الخاصة بالإصدارات القادمة، لكن استطاعت عدسات التصوير التجسسية أن ترصد مقطع فيديو للنسخة فيراري GTB 2023 الجديدة والتي ظهرت بالكثير من التمويهات الخارجية.

 

بإطلالة توكسيدو بلاك .. لاند روفر ديفندر تخطف الأنظار .. صور

خطفت النسخة المعدلة من لاند روفر ديفندر الانظار بعد ان تمتعت بتعديلات فريدة مع لمسات توكسيدو بلاك، والتي دعمت السيارة بمظهر مبهر يحمل الكثير من اللمسات القوية، وبين محبي عالم تعديلات السيارات، و علامة لاند روفر بنسختها ديفندر، فيبدو أننا على موعد جديد لرؤية نموذج مختلف من هذه الايقونة.

اخبار السيارات اخبار السيارات استون مارتن ميتسوبيشي مونتيرو سبورت سوزوكي سياز موديل 2022

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أخبار السيارات | أستون مارتن مصر تحتفي بأحدث أفلام جيمس بوند.. زيادة في أسعار سوزوكي سياز موديل 2022.. لاند روفر ديفندر تخطف الأنظار بتعديلات مذهلة

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