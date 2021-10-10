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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الصوفية تعلن الحرب على أضرحة الرؤية.. اعرف السبب

أضرحة
أضرحة

أعلنت لجنة الأضرحة بالمشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الشيخ عبد الرحيم العزازي عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ الطريقة العزازية ضوابط جديدة لمواجهة فوضى تسجيل الأضرحة وتعيين خدامها، الأمر الذي من شأنه القضاء على الأضرحة الوهمية والاحتفالات التي أساءت للطرق الصوفية خلال الفترة الأخيرة.

ووفقاً للضوابط التي حصل موقع صدى البلد على نسخة منها، فإنه على رأس القرارات المنظمة لتسجيل الأضرحة الحديثة هو وقف العمل بأضرحة ومقامات المشاهدة التي تسببت في إقامة مئات الأضرحة في مصر وفي مقدمتها السيدة زينب والسيدة خديجة والإمام جعفر الصادق على نطاقات واسعة من الجمهورية بزعم رؤيته في المنام ودعوته الصالحين لإقامة مولد ومقام في مكان معين.
 

وقررت اللجنة الضوابط الآتية:
1- أن يكون صاحب الضريح المطلوب إقامته مشهود له بالولاية والتقوى والصلاح وأن تكون له كرامات مشهودة وأن تكون له مؤلفات علمية ودينية تقدم للجنة لدراستها وأن يزكى من أحد مشايخ الطريقة بالمنطقة الموجود بها الضريح ووكلاء المشيخة.

2- ألا يكون الضريح وسط مقابر المسلمين خشية أن يقام له مولد أو ليلة فيطأ الزائرون مقابر المسلمين وهو أمر محرم.

3- عدم الموافقة نهائياً على إقامة أضرحة الرؤية.

وكشفت مصادر مطلعة بالصوفية أن القرارات تأتي بهدف مواجهة عشوائيات التسجيل التي تسببت في إقامة عدد من الأضرحة والموالد الوهمية بغرض التربح وكان من بينها أضرحة لأحياء في كثير من القرى أبرزها مولدي أبو حلاوة بالدقهلية ومولد أبو المعاطي بالقليوبية، مشيراً إلى أن هناك أضرحة يصعب حصرها في كثير من محافظات الصعيد أنشئت وأقيمت بها الحضرات والموالد دون أن يعرف أصحابها وحملت بعد ذلك أسماء أضرحة الأولياء والصالحين في القاهرة. 
 

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