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مرأة

تعرف على علاج عسر الهضم والغازات

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، علاج عسر الهضم والغازات .


 علاج عسر الهضم والغازات ما يلي :-

•  تقسيم الوجبات الثلاث الكبيرة إلى وجباتٍ أصغر.

•  تجنّب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

• تجنّب تناول بعض الأدوية والعقاقير إلا وفق وصفة طبيب. 

• ممارسة مختلف أنواع التمارين الرياضية التي تخلّص الجسم من الدهون وتحرق الشحوم وتؤدّي إلى التخلّص من الفضلات والسموموتهضم الطعام.

•  تناول الأدوية التي يصفها الطبيب، وهي عبارةٌ عن أدويةٍ معادلةٍ للحموضة داخل المعدة، بالإضافة إلى تناول المضادات الحيوية التي تقتلالبكتيريا التي تتسبّب في قرحة المعدة وسوء الهضم.

•  تجنّب مصادر القلق والتوتر والضغوطات النفسية حيث إنّها عاملٌ مهمٌ من عوامل انتفاخ البطن وعسر الهضم. 

• الهضم الزنجبيل: من خلال غليه وشربه ساخناً حيث يعمل على تنشيط قدرة العضلات في المعدة لتهضم بشكلٍ أسرع وأكفأ، الأمر الذييساعد على الهضم.

• قشر البرتقال: من خلال مضغه حيث يستخدم كعلاجٍ للقرحة التي تصيب المعدة، كما أنّه يحسّن من الشهية، ويزيد من إفرازات عصاراتالمعدة لتهضم بسهولةٍ وسرعةٍ بشكلٍ يزيل الألم والمعاناة، وينصح بالمواظبة عليه في حال استمرّت المشكلة. 

• أطباق السلطة المكوّنة من الخيار والبندورة التي تحتوي على كمياتٍ عاليةٍ جداً من الألياف التي من المعروف قدرتها العالية على تسهيلالهضم وتليين الأمعاء.

•  تناول شرائح الفلفل الأحمر الذي يفتح الشهية ويسهل الهضم.

• الأناناس من خلال شرب عصيره قبل تناول الأطعمة والمأكولات الدسمة حيث يساعد على هضمها بكفاءةٍ وسهولة.

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