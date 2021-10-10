رئيس صربيا يتوقع استمرار أزمة الطاقة في أوروبا لمدة 6 أشهر

تنبأ الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش اليوم الأحد، بأن أوروبا ستواجه ستة أشهر أخرى على الأقل من نقص الغاز.

وقال فوسيتش في مؤتمر صحفي بعد استضافة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في بلجراد 'هذه الأزمة لن تنتهي من تلقاء نفسها في الأشهر الستة المقبلة وربما لفترة أطول “قد يستغرق حلها عامين”.

واقترح فوسيتش أن نقص الغاز ناجم عن اعتماد أوروبا المفرط على مصادر الطاقة المتجددة وإحجامها ذي الدوافع السياسية عن التوصل إلى صفقات توريد طويلة الأجل مع روسيا.



وقال “إنهم لم يوقعوا اتفاقيات طويلة الأمد. من الذي يمكنك توقيعه على اتفاقية طويلة الأمد مع باستثناء روسيا بالطبع؟ ولماذا لم يفعلوا ذلك؟ لأسباب سياسية وليست اقتصادية”.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، حطم سعر العقود الآجلة للغاز في أوروبا رقمًا قياسيًا جديدًا ، حيث تجاوز 1900 دولار لكل 1000 متر مكعب.

وانتعش بسرعة، لكنه ظل مرتفعًا ، حيث انخفض إلى حوالي 1200 دولار لكل 1000 متر مكعب.

وقال الرئيس الصربي “نحن ممتنون بشكل خاص لروسيا لمساعدتها في الحفاظ على استقرار الطاقة وأمن بلادنا”.

وتعتمد صربيا على روسيا في إمدادات الغاز الطبيعي.

وصدرت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم 2.2 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى صربيا في 2018.

كما أعرب فوسيتش عن أمله في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل العام الجاري.