رانيا يوسف تخطف الأنظار بالأسود الجذاب في أحدث ظهور

رانيا يوسف تخطف الأنظار بالأسود الجذاب

شاركت الفنانة،رانيا يوسف،جمهورها، أحدث إطلالتها،ونشرت صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتألقت رانيا يوسف بإطلالة جذابة،حيث إرتدت فستانا أسود بقصة ملفته،واعتمدت ماكياج رقيقا أبرز ملامحها،وكتبت معلقة من خلال صورتها:"السينما هي أجمل إحتيال في العالم".

وفي سياق أخر،كشفت الفنانة رانيا يوسف من خلال تصريحات صحفية عن إعلانها تبرعها بـ أعضائها بعد وفاتها.

وأشارت رانيا يوسف إلى أنها أعلنت عن الأمر منذ 6 أو 7 من خلال أحد اللقاءات التليفزيونية مع الإعلامية وفاء الكيلانى.

وأضافت رانيا يوسف، تبرعي بأعضائي أول حاجة كتباها في وصيتي وكاتبة وصيتي عشان ملهاش علاقة بالسن.

وتواصل الفنانة رانيا يوسف تصوير مشاهدها الخارجية بمسلسل المماليك في الجيزة، إذ جمعت مشاهدها اليوم بعدد من أبطال المسلسل منهم فيدرا، ومحمد سليمان وآخرون.



يواصل المنتج والمخرج حازم فودة تصوير مسلسل المماليك بمنطقة شبرامنت وانتهى المخرج حازم فودة من تصوير مايقرب من ٧٥٪ من المسلسل والمقرر عرضه في شهر نوفمبر المقبل.