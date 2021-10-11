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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بجهود الفريق الطبي.. مصابة بـ كورونا تضع توأما في مستشفى العزل بأسوان

الفريق الطبي بمستشفي
الفريق الطبي بمستشفي العزل بأسوان

نجح فريق طبى بمستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، والمخصصة لحالات العزل المصابة بفيروس كورونا، فى إجراء أول عملية ولادة لتوأم من سيدة مصابة بفيروس كورونا. 

وكانت سيدة تبلغ من العمر 36 عاماً من محافظة أسوان، وصلت إلى مستشفى الصداقة شرق مدينة أسوان، التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، والمخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وفى شهرها الأخير من الحمل.  

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ومع مرور أقل من 48 ساعة على دخول السيدة لمستشفى العزل، بدأت تظهر عليها مقدمات الولادة، وهو ما اضطر إدارة المستشفى تحت إشراف الدكتور أشرف حماد، مدير المستشفى، لدخولها غرفة العمليات لاستقبال مولودها.  

ومن جانبها أشارت الدكتورة فاطمة سعيد نائب مدير المستشفى للتجهيزات الطبية إنه بالتنسيق بين أقسام العزل والعمليات والحضانات بالمستشفى نجح فريق طبى بمشاركة الدكتورة سمر خالد الفقى أخصائى النسا والتوليد بالمستشفى، ومدحت صالح أخصائى الأطفال المبتسرين والحضانات، فى ولادة أول توأم داخل المستشفى للسيدة المصابة وهما "ولد وبنت".  

وصرحت إدارة المستشفى بخلو الرضيعين من أى أمراض وتلقيهم التطعيمات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما وتم تسليمهما لأسرتهما، فى ظل فرحة عامرة لأفراد الأسرة.  

الفريق الطبي بمستشفي العزل بأسوان 

الفريق الطبي بمستشفي العزل بأسوان 
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