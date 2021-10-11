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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نائب المحافظ يترأس اجتماع وحدة السكان لمتابعة تنفيذ خطة العمل والجهود المبذولة لضبط الزيادة السكانية

نائب محافظ بني سويف: الدولة تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بحياة المواطنين

صدى البلد

عقد نائب محافظ بني سويف السيد بلال حبش، اجتماعاً مع أعضاء الوحدة المعنية بملف السكان بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد شعبان الأستاذ بكلية الآداب جامعة بني سويف، وقرني عبد الحليم رئيس وحدة السكان ومدير إدارة الإحصاءات المركزية بديوان عام المحافظة، وباقى أعضاء الوحدة من الجهات والأجهزة التنفيذية والمجالس القومية المعنية.

 

وفي بداية الاجتماع ، أشار نائب المحافظ ، إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بملف السكان لمجابهة الزيادة السكانية وتطبيق الاستراتيجية القومية للسكان 2030، من خلال التنسيق بين كافة الجهات الشريكة للحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي بها وخفض معدلات النمو السكاني من خلال تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا الملف الهام .

 

وأوضح حبش ، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بحياة المواطنين في كافة القطاعات والمجالات، لإحداث التوازن بين معدلات النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي والارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن المصري، وتحسين خصائصه المعرفية والسلوكية وإعادة رسم الخريطة السكانية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

 

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فيما استعرض رئيس وحدة السكان، أهداف ومحاور الاستراتيجية القومية للسكان 2015/2030، والتي تشمل الارتقاء بنوعية حياة المواطن عن طريق خفض معدلات الزيادة السكانية، والتي يتم تنفيذها عبر عدة محاور تتضمن: تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والشباب وصحة المراهقين، والتعليم، والإعلام والتواصل الاجتماعي ، وتمكين المرأة، بالإضافة إلى عرض مؤشرات إدارة البرنامج وأهم الإنجازات لتعزيز اللامركزية ، وتحديد نقاط القوة والتحديات التي تواجه خطة المحافظة لتحقيق الأهداف السكانية.

 

يًذكر أن وحدة السكان قد تم تشكيلها بقرار من محافظ بني سويف، تحت إشراف النائب بلال حبش، وبرئاسة مدير وحدة السكان بالديوان العام، وعضوية ممثلين عن إدارات: التخطيط والإعلام ومركز المعلومات والإحصاء، لزيادة تفعيل دور اللجان السكانية على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان، وذلك في ضوء توجيهات وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات.

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