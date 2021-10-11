نيابة النقض توصي بتأييد الإعدام والمؤبد لمتهمي أنصار بيت المقدس

أوصت نيابة النقض بتأييد الأحكام الصادرة علي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ أنصار بيت المقدس .

وتنظر محكمة النقض طعن متهمي قضية أنصار بيت المقدس على أحكام الإعدام والسجن الصادرة.

يذكر أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن فريد كانت قد قضت فى 2 مارس 2020، بمعاقبة هشام عشماوي، المنفذ بحقهم حكم الإعدام في قضية أخرى، والفلسطينيين الهاربين أيمن نوفل ورائد العطار، القياديين بحركة حماس و34 آخرين، بالإعدام شنقا، وبالسجن المؤبد لعدد61 متهما، والمشدد 15 عاما لـ15 آخرين، و10 سنوات لـ21 متهما، ومعاقبة 50 متهما بالسجن لمدة 5 سنوات.