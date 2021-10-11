عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صورة لـ "العسيلي" على تورتة بطلة كرة سلة إماراتية

صدى البلد

حرصت بطلة كرة السلة الإماراتية أمل بن حيدر، علي وضع صورة لها مع نجمها المفضل محمود العسيلي، على تورتة عيد ميلادها للاحتفال به.

 

وحرص العسيلي، على تهنئتها بعيد ميلادها وتعبيره عن سعادته بصورة التورتة حيث أعاد نشر الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "انستجرام"، وكتب عليها: "عيد ميلاد سعيد".

 

جدير بالذكر أن أخر أغنية للعسيلي، تحمل عنوان "قلقان" وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان محمود عسيلي، توزيع ميكس وماستر علي فتح الله.

 

وكان تألق الفنان محمود العسيلي في السخنة وذلك من خلال الحفل الذي أحياه مساء اليوم في إحدى القرى بمناسبة افتتاح بحر جبال السخنة  وشهدت الحفل  حضوراً كبيرا من سكان القرية.  

 

في السخنة.. محمود العسيلي يشعل حماس الجماهير بحفل ساهر

مسرح الزمالك يجمع العسيلي و"آخر زفير" والجوكر في شهر أكتوبر

بدأ الحفل في السادسة مساءً بفقرة الدجي الذي قدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأغنيات الغربية التي اندمج معها الجمهور، حضر المطرب محمود العسيلى مع مدير اعمالة محمد فؤاد وقدم العسيلى مجموعة كبيرة من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور ورددها معه  من أشهر أغنياته التى أحبها الجمهور، منها "يا ناس، حلم بعيد، حتة تانية، حب غلط، وجع الهوى، هى". 

 

وفى نهاية الحفل قدم محمود العسيلى الشكر الى المشرفين على الحفل وعلى التنظيم الراقى. 

كرة السله الاماراتية أمل بن حيدر العسيلي عيد ميلادها

ترشيحاتنا

مجموعة مصر.. الجابون تفوز على أنجولا 2 / 0 في تصفيات المونديال

مدبولى : توجيهات من الرئيس بدعم وتحفيز قطاع الصناعة ومضاعفة الصادرات

المظاهر الدينية للاحتفال بـ ذكرى مولد النبي .. الإفتاء توضح

الرقابة الإدارية تعلن نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022

رمى الرفات في الطريق.. حبس تربي انتهك حرمة الموتى بمقابر بطنطا

300 علامة تجارية.. الصين وحش السيارات الكهربائية القادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدام عنيف.. صحيفة جنوب إفريقية تلمح لرحيل بيتسو موسيمانى عن الأهلي

ساعات الحسم.. محاضرة أخيرة لـ كيروش في منتخب مصر قبل مواجهة ليبيا

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

بالأسماء .. 6 لاعبين صداع في رأس كيروش قبل مواجهة مصر وليبيا

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

الحرارة تصل لـ 42 درجة.. تحذير هام من الأرصاد بخصوص منخفض السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهرجان رياضي لـ المحاربين القدماء في الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر.. صور

شاهد.. رسائل أبناء عمرو دياب له في عيد ميلاده

تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة.. صور

جوهرة وهيثم نبيل وعساف يشاركان نديم نور الاحتفال بـ يا مدلع

فيديو

ليست مشهدا من عمل درامي.. شاهد|طرق شيطانية لعصابة نسائية في اصطياد ضحاياها

فضحه ممثل شاب.. قصة اتهام شادي خلف بالتحرش وهتك العرض.. فيديوجراف

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

المزيد

ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

آية السيد فرحات تكتب: الحياة نضال

داليا السبع تكتب: عندما اهتز العالم لإنقطاع الإنترنت

هبة مصطفي تكتب: بعيدًا عن راية الوهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ