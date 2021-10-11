صورة لـ "العسيلي" على تورتة بطلة كرة سلة إماراتية

حرصت بطلة كرة السلة الإماراتية أمل بن حيدر، علي وضع صورة لها مع نجمها المفضل محمود العسيلي، على تورتة عيد ميلادها للاحتفال به.

وحرص العسيلي، على تهنئتها بعيد ميلادها وتعبيره عن سعادته بصورة التورتة حيث أعاد نشر الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "انستجرام"، وكتب عليها: "عيد ميلاد سعيد".

جدير بالذكر أن أخر أغنية للعسيلي، تحمل عنوان "قلقان" وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان محمود عسيلي، توزيع ميكس وماستر علي فتح الله.

وكان تألق الفنان محمود العسيلي في السخنة وذلك من خلال الحفل الذي أحياه مساء اليوم في إحدى القرى بمناسبة افتتاح بحر جبال السخنة وشهدت الحفل حضوراً كبيرا من سكان القرية.

بدأ الحفل في السادسة مساءً بفقرة الدجي الذي قدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأغنيات الغربية التي اندمج معها الجمهور، حضر المطرب محمود العسيلى مع مدير اعمالة محمد فؤاد وقدم العسيلى مجموعة كبيرة من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور ورددها معه من أشهر أغنياته التى أحبها الجمهور، منها "يا ناس، حلم بعيد، حتة تانية، حب غلط، وجع الهوى، هى".

وفى نهاية الحفل قدم محمود العسيلى الشكر الى المشرفين على الحفل وعلى التنظيم الراقى.