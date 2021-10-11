تصفيات كأس العالم.. ترتيب مجموعة مصر بعد فوز الجابون على أنجولا

فاز المنتخب الجابوني على نظيره الأنجولي بهدفين دون مقابل، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

افتتح مهاجم فريق أرسنال، بيير إيمريك أوباميانج، التسجيل لمنتخب الجابون في الدقيقة 74.

وسجل تو كارنيرو مدافع منتخب أنجولا، الهدف الثاني للجابون بالخطأ في مرماه بالدقيقة 84، ليحصد رفاق أوباميانج نقاط الانتصار الأولى لهم في التصفيات.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب الجابون للنقطة الرابعة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد أنجولا عند 3 نقاط في المركز الرابع.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط ، وجاء منتخب ليبيا فى المركز الثاني برصيد 6 نقاط .

ويواجه منتخب مصر نظيره الليبي في تمام التاسعة مساءً ضمن منافسات نفس المجموعة، وانتصاره اليوم سيعني اقترابه بشكل كبير من بلوغ المرحلة النهائية من التصفيات.