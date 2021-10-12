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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

عاقبوها لعدم ارتداء الحجاب.. القصة الكاملة لواقعة الاعتداء على صيدلانية بالشرقية

صدى البلد

هل أصبح العنف وسيلة للتفاهم والتعامل بين الناس؟! بات هذا الأمر يثير الرعب داخل النفوس، بعد حادثة جديدة أثارت الغضب، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بسرعة التحقيق مع المعتدين، حيث تعرضت صيدلانية للتنمر والضرب المبرح عقابًا على عدم ارتدائها الحجاب!!.

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تفاصيل واقعة التعدي على الصيدلانية

تتردد الصيدلانية الشابة إيزيس مصطفى، على الوحدة الصحية التي تعمل بها يوميًا، ليبدأ الأمر ببعض التنمر من الموظفات، متعمدين إيزائها، وتطور الأمر ليمنعنها من التوقيع في دفتر الحضور، ثم مشادات وأشتباكات بالأيدي.

لم تكتف الموظفات في الوحدة الصحية في قرية كفر عطاالله التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمجرد التنمر والإيزاء النفسي والمشادات مع الصيدلانية إيزيس مصطفى، فقاموا بالاعتداء عليها بالضرب المبرح، عقابًا لها على عدم ارتدائها الحجاب.

الدكتورة الصيدلانية إيزيس مصطفى

توثيق الحادث بمقطع فيديو

أحد الحاضرين اللذين شاهدوا واقعة اعتداء الموظفات على الصيدلانية إيزيس خلال فترة عملهن في الوحدة الصحية، قام بتصوير مقطع فيديو للواقعة يظهر ضرب الموظفات لـ إيزيس وسحلها وجذبها من شعرها بحجة عدم ارتدائها للحجاب.

التحريات وأقوال شهود العيان

كشفت التحريات وأقوال شهود العيان، أن الصيدلانية كانت تتعرض لفترة لتنمر الموظفات اللائي تعمدن إيذاءها، ومنعها من التوقيع في دفاتر الحضور، حتى تطور الأمر لوقوع اشتباكات ومشادات بينهن.

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رواد السوشيال ميديا يغضبون ومحافظ الشرقية يستجيب

أثارت الواقعة غضباً كبيرا  على مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث طالب رواد السوشيال ميديا في مصر بسرعة التحقيق، خاصة بعدما نشرت الشابة صورا أخرى لها توضح آثار الاعتداء الجسدي عليها.

من جانبه وفي رد فعل سريع قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية دعوة الصيدلانية ظهر اليوم الاثنين، لتقديم اعتذار لها، وبالفعل استقبل الدكتور ممدوح غراب الصيدلانية  إيزيس مصطفي إبراهيم، والتي تعمل بالوحدة الصحية بقرية كفر عطا الله سلامة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق ، في حضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة بالشرقية وذلك بمكتبه بالديوان العام، والتي تعرضت للتنمر والضرب المبرح من قبل موظفات يعملن معها.

استمع محافظ الشرقية للطبيبة الصيدلانية ، مؤكداً أننا في انتظار ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في تلك الواقعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن.

المحافظ يطالب إيزيس بالتحلي بأخلاق المهنة

طالب المحافظ الطبيبة الصيدلانية بالتحلي بالحكمة والصبر وأخلاق مهنه الصيادلة والتغلب على المشكلات والاستفادة من التجارب الحياتية لصقل مهارتها في التعامل مع الآخرين والاستمرار في تحصيل العلم  لمواكبة التطور العلمي والصناعي لتطوير مهنه الصيدلة وتقديم أفضل الخدمات في مجال الدواء.

أكد محافظ الشرقية اعتزازه وتقديره لدور القطاع الصحي داخل محافظة الشرقية ومجهوداته الملموسة في تنفيذ المبادرات الرئاسية والتصدي لجائحة كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

ومن جانبها قدمت الدكتورة إيزيس مصطفي إبراهيم الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لها اليوم بعد أن علم بما تعرضت إليه داخل مقر عملها للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم قانوناً ، مقدمة له الشكر والتقدير والامتنان.

العنف واعتداءات الحجاب صيدلانية إيزيس مصطفى مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب

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