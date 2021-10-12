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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بوجاتي شينتوديتشي 2022 النادرة أحدث مقتنيات كرستيانو رونالدو

بوجاتي شينتوديتشي
بوجاتي شينتوديتشي موديل 2022

جذبت سيارة بوجاتي شينتوديتشي موديل 2022 الأسطورية الحصرية اهتمام ومحبي السيارات حول العالم لما تمتلكه السيارة من أمكانيات ميكانيكية مذهلة وسرعة رهيبة بالإضافة لتصميمها الرياضي الشرس والمميز، وتأتي في إطار احتفال العملاق الفرنسي بوجاتي بمرور 110 أعوام على إنتاج أول سيارة لها ويعني اسم "شينتوديتشي" رقم 110 باللغة الإيطالية .

واشترى نجم فريق مانشستر يونايتد البرتغالي "كرستيانو رونالدو" نسخة من أصل 10 نسخ فقط سوف يتم إنتاجها من السيارة الأسطورية سيقوم باستلامها في عام 2022 ، ويعد النجم البرتغالي واحداً من أكثر المشاهير حباً وولعاً في أقتناء السيارات النادرة و الفارهه محدودة الأنتاج.

وتتوفر سيارة بوجاتي شنتوديتشي موديل 2022 بقدرات ميكانيكية خارقة من خلال محرك W16 بسعة 6000 سي سي مع 4 شواحن تيربو تقوم بتوليد قوة تصل الي 1600 حصان و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ساعة في زمن قدرة 2.4 ثانية فقط وتبلغ سرعتها القصوى 380 كم/ساعة .

ومن الخارج تأتي سيارة بوجاتي شينتوديتشي موديل 2022 بهيكل خفيف الوزن يعد أخف من بوجاتي تشيرون بمقدار 20 كيلو جرام يعطي يساعد السيارة في الأنطلاق بسرعة أكبر و مرونة أفضل و تم استلهام التصميم الخارجي لها من سيارة بوجاتي العريقة EB110 و التي تم أنتاجها لأول مرة عام 1991 لكن برؤية مستقبلية عصرية.

وتتوفر بأضواء LED نحيفه مندمجة مع التصميم و شبك أمامي كبير الحجم يعطي للسيارة مظهر و بريق رائع كما تتوفر علي جناح خلفي و مشتت هواء مثبت يعطي للسيارة ديناميكية و أنسيابية و جنوط رياضية كبيرة الحجم و مخارج عادم فضية بتسلسل عامودي .


وداخلياً ستتوفر بمقصورة أمامية رياضية مع وسائل ترفيهية حديثة كعادىة سيارات بوجاتي الخارقة مع مداخل USB و بلوتوث و تكييف متعدد و نظام ملاحة متطور.


ويبلغ سعر سيارة بوجاتي شينتوديتشي موديل 2022 عالمياً نحو 9.4 مليون دولار و سيتم أنتاج 10 نسخ منها فقط سيتم بيعها بالكامل بنظام الحجز المسبق قبل طرحها في الأسواق.

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