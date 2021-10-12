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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. آخر موعد لغلق باب تقليل الاغتراب لـ طلاب الدبلومات الفنية… التعليم العالي تعلن تفاصيل الجائزة المقدمة من المجلس الثقافى البريطانى للعام الأكاديمى 2021-2022

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

 

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تنسيق الجامعات 2021.. اليوم اخر موعد لغلق باب تقليل الاغتراب لـ طلاب الدبلومات الفنية

 

تنسيق الجامعات 2021.. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم غلق موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية، اعتبارا من يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.

 

١٣ أكتوبر … اخر موعد ل تسجيل المواد الدراسية لطلاب إعلام القاهرة

أعلنت كلية الاعلام جامعة القاهرة ، عن موعد تسجيل المواد الدراسية لطلاب الفرقة الاولى وذلك يوم الاربعاء الموافق ١٣ من أكتوبر الجارى .

 

.حلوان تطلق دورة تدريبية حول نظم الساعات المعتمدة

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر اكتوبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

خدمة اجتماعية جامعة حلوان تقيم دورة تدريبية عن إعداد القيادات وبناء فرق العمل...اليوم
 

ينظم مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، مجموعة من البرامج والدورات التدريبية في العديد من المجالات العامة في مجالات سوق العمل وتتميز  البرامج التدريبية للمركز بإمكانية الحصول على شهادة معتمدة علي المستوي القومي، ووجود حقيبه تدريبية كامله لكل برنامج، اختبار في نهاية البرامج لتقييم المتدرب كما أن البرامج  التدريبية متاحة لجميع المهتمين  من داخل  الجامعة وخارجها

 

 اليوم ..انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بآداب جامعة عين شمس
 

قال  الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن الكلية تواصل  امتحانات الفصل الدراسي الصيفي، لافتا إلى أن الامتحانات بدأت الأحد الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ والتي تستمر حتى ١٢ أكتوبر القادم ، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

 التعليم العالي تعلن تفاصيل الجائزة المقدمة من المجلس الثقافى البريطانى للعام الأكاديمى 2021-2022
 

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت المجلس الثقافى البريطانى بتقديمه جائزه لعدد (7) دارسين متقدمين للحصول على اختبار الايلتس بقيمه 3000 جنيه استرلينى للفائز وقد اوضحت الشروط للتقدم لهذه المنحه على النحو التالى:ـ

 

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