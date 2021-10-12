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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 15 شخصا وفقدان 3 آخرين بسبب فيضانات شمال الصين

فيضانات شمال الصين
فيضانات شمال الصين

لقى ما يصل إلى 15 شخصا مصرعهم وفقد ثلاثة اخرون بعد هطول امطار غزيرة متواصلة تسببت فى حدوث فيضانات فى مقاطعة شانشى شمال الصين.

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فيضانات شمال الصين تتسبب في حدوث أضرار لأكثر من 1.76 مليون صيني

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تضرر أكثر من 1.75 مليون شخص جراء فيضانات شمال الصين

وذكرت إدارة الطوارئ بمقاطعة شانشي الصينية، أن أكثر من 1.75 مليون شخص تضرروا من الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار المستمر في المقاطعة شمال الصين.

وقالت إدارة الطوارئ إنه تم إجلاء أكثر من 120 ألف شخص بشكل مؤقت، كما تضررت نحو 190 ألف هكتار من المحاصيل، وانهار أكثر من 17 ألف منزل.

وخصصت أقسام إدارة الطوارئ في المقاطعة 4000 خيمة و 3200 سرير قابل للطي بالإضافة إلى ملابس قطنية وألحفة للإغاثة من الكوارث.

كما خصصت السلطات في مقاطعة شانشي الصينية 50 مليون يوان، لدعم أعمال مكافحة الفيضانات والإغاثة بعد هطول أمطار غزيرة على المقاطعة الغنية بالفحم.

وكانت مقاطعة شانشي الصينية قد تعرضت لفيضانات عنيفة جراء هطول الأمطار الغزيرة.
 

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