محمد العرابي: لدينا مساحة كبيرة جدًا لحقوق الإنسان فى مصر

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خاطب الاتحاد الأوروبي فيما يخص حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن كلمات الرئيس خلال مؤتمر اليوم في قمة فيشجراد كان لها صدى كبير.



وأضاف محمد العرابي خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، ان هذا الملف يتم الضغط به على مصر في أوقات محددة لأغراض معينة، منوها أن مصر من أوائل الدول التي تهتم بحقوق الإنسان وتوفر للاجئين في مصر سبل المعيشة من مسكن وعلاج كل ما يحتاجونه.



وأكد، ان مساحة حقوق الإنسان في مصر كبيرة جدا، منوها أن هناك مجلس قومي لحقوق الإنسان وهناك أيضا منظمات حقوقية.



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن القيادة المصرية تعمل على احترام شعبها.

أضاف السيسي في كلمته ضمن وقائع المؤتمر الصحفي لقمة تجمع فيشجراد، الثلاثاء: «أنا مسؤول عن 100 مليون نسمة، النسبة الأكبر منهم من الشباب أي لهم طموحات وآمال»، مؤكدًا: «نعمل على تغيير حياة الناس في كافة المجالات، أنتم تتعاملون مع دولة تحترم نفسها وشعبها بشكل كامل، يهمني أن أصدقاءنا في أوروبا يتفهمون أننا قيادة تسعى لتقدم شعبها واحترامه».

وتحدث الرئيس السيسي عن اللاجئين في مصر، قائلًا: «مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ وتعاملهم معاملة الضيوف، ولا توجد بمصر معسكرات لاجئين».