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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محمد العرابي: مصر لم تستغل اللاجئين لتحقيق أى مكاسب مادية أو سياسية

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مشاركة مصر في قمة تجمع فيشجراد، يسهم في عرض موضوعات حقوق الإنسان ومعاملة اللاجئين اللائقة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الدول تعامل اللاجئين كورقة ضغط للحصول على مكاسب مادية وسياسية.

وأكد  العرابي أن مساحة حقوق الإنسان في مصر واسعة، ولكن هناك ادعاءات مغلوطة عن حرية التعبير تتحدث عنها بعض الدول. مجلس النواب نشط في موضوع حقوق الإنسان.

ولفت محمد العرابي، إلى أن كلام الرئيس السيسي له يكون له وقع أكبر في الإعلام أو في المناسبات التي يشارك فيها.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن القيادة المصرية تعمل على احترام شعبها.

أضاف السيسي في كلمته ضمن وقائع المؤتمر الصحفي لقمة تجمع فيشجراد، الثلاثاء: «أنا مسؤول عن 100 مليون نسمة، النسبة الأكبر منهم من الشباب أي لهم طموحات وآمال»، مؤكدًا: «نعمل على تغيير حياة الناس في كافة المجالات، أنتم تتعاملون مع دولة تحترم نفسها وشعبها بشكل كامل، يهمني أن أصدقاءنا في أوروبا يتفهمون أننا قيادة تسعى لتقدم شعبها واحترامه».

وتحدث الرئيس السيسي عن اللاجئين في مصر، قائلًا: «مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ وتعاملهم معاملة الضيوف، ولا توجد بمصر معسكرات لاجئين».
 

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