أزمة عالمية.. أحمد موسى يحذر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية

حذر الإعلامي أحمد موسى، من موجة زيادة في الأسعار قادمة بسبب الأزمة العالمية في توفير سلع المأكولات، لافتا إلى أن بعض أسعار السلع ترتفع ولا تنخفض أبدا.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، «المواطن يتساءل هل الأسعار يمكن أن تنخفض؟»، موضحا أن العالم مقبل على أزمة غذائية كبيرة بسبب التغيرات المناخية.



وأشار إلى أن الدول المصدرة للغذاء في العالم لديها مشكلات، مؤكدا أن التصحر يضرب العديد من دول العالم بسبب تغير المناخ.

وتابع أحمد موسى، أن مصر لديها مخزون استراتيجي كبير قادر على تلبية احتياجات المواطنين.



