عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دولة مهددة بالاختفاء من على وجه الأرض لهذا السبب

جزيرة “توفالو”
جزيرة “توفالو”

يتسبب التغير المناخي الحالي في كوارث طبيعية تتأثر بها دول ومناطق متعددة حول العالم، مما ينتج عنه حرائق وزلازل وبراكين مفاجئة، بنما زاد الأمر عن ذلك حيث وصل إلى تهديد جزيرة “توفالو” بخطر الاختفاء الكامل من على وجه الأرض.

وبحسب ما نشره أحد المواقع، في بقعة من بقاع الأرض وبالتحديد في المحيط الهادي بين أستراليا وجزر هاواي، توجد دولة صغيرة تعرف بكونها جنة على الأرض، وتعتبر رابع أضغر دولة في العالم، لكنها قد تكون أول دولة تختفي من على وجه الأرض، حيث يهدد ارتفاع مستوى سطح البحر بغمر الدولة بالكامل، فوفقا لما يعتقده بعض الباحثين أن ارتفاع مستوى المحيطين قد يصل إلى مترين بحلول عام 2100.

txt

واشنطن تتحول إلي قوة غاشمة.. البحرية الأمريكية تعتزم بناء أقوي غواصات بالعالم

txt

الإمام الأكبر يوقع على نداء قادة الأديان بشأن التغير المناخي

وكان رئيس وزراء توفالو خرج لشعبه قبل أيام متسائلًا: "إذا كنت تواجه خطر اختفاء أمتك.. فماذا ستفعل؟"

وباعتبار توفالو جزيرة مرجانية أي أنها تتكون من رواسب الشعاب المرجانية فإن هذا يشكل تحديًا وتهديدًا آخر لمستقبل توفالو، فوفقًا لنتائج إحدى الدراسات فإن التغير المناخي له بالفعل تأثير كبير على الشعاب المرجانية.

ومن المتوقع أن تختفي حوالي 70-90% من جميع الشعاب المرجانية الموجودة خلال السنوات العشرين المقبلة، بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات و المياه الحمضية والتلوث، وهو ما يضع سكان توفالو تحت التهديد المستمر، منتظرين غرق مدينتهم ومستقبلا غير محدد ومصيرا غير معلوم.

تتكون توفالو من تسع جزر مرجانية صغيرة تحيط بها آلاف الأميال من المحيطات المفتوحة مساحتها صغيرة لا تتجاوز 26 كيلومتراً، وسكانها لا يتجاوز عددهم 11 ألف نسمة.

وتوفالو المعروفة سابقًا باسم جزر إليس  هي أمة بولينيزية جزرية تقع في المحيط الهادئ في منتصف الطريق بين هاواي وأستراليا. جيرانها هم كيريباس و ناورو و ساموا و فيجي. تضم أربعة جزر مرجانية وخمسة جزر حقيقية. يبلغ عدد سكانها 10,472 مما يجعلها ثالث أصغر دولة ذات سيادة من حيث عدد السكان في العالم أمام الفاتيكان و ناورو. 

من حيث مساحة الأرض فإنها لا تتجاوز 26 كيلومترًا مربعًا مما يجعلها رابع أصغرها في العالم، حيث تسبق الفاتيكان 0.44 كم2 وموناكو 1.95 كم2 وناورو 21 كم2.

ومع أن توفالو أحد أصغر الدول في العالم إلا أنها من أشد الدول فقرا فمواردها تنحصر في الزراعات المعاشية والصيد البحري وفي مبيعات محدودة جدا من لب النارجيل ولا يستطيع الاستغناء عن المساعدات الدولية التي توفرها الدول الغربية في شكل هبات.

الأرض جزيرة حرائق التغير المناخي كوارث العالم جنة

موضوعات متعلقة

تعود الى مليارات السنين..أسرار مائية تكشف دلتا صالحة للحياة على سطح المريخ

بعد حلول موسم الأمطار..صواعق البرق والرعد بين الفوائد والأضرار وطرق الوقاية منهما

رغم اعتذار مارك .. تعرف على سبب تكرار الأعطال في فيسبوك وانستجرام

إحنا بتوع الإيجابيات.. مبادرة مجتمعية لمعالجة الظواهر السلبية

بمشاركة رامي مالك .. فيلم جيمس بوند الجديد يتصدر شباك التذاكر

انتبه.. فصيلة دم تعرضك أكثر للإصابة بالخرف

نشرة المنوعات|اكتشاف مجرة غريبة.. وعرض طائرة حربية شاركت بالحرب العالمية الثانية للبيع

بعد التجربة الملهمة.. عمل وثائقي عالمي يجسد قصة إنقاذ مراهقي كهف تايلند

ترشيحاتنا

أمنحوهن حق الحياة.. مجموعة العشرين تدعو لحماية حقوق المرأة الأفغانية

إحالة المسئولين للتحقيق.. تفاصيل رقص طلاب مدرسة ثانوي بالجيزة على مهرجان شعبي

متي يتم تطعيم الفئة العمرية من 16 إلى 18 عاما ؟..مستشار الرئيس يجيب

كنت باخد 100 جنيه .. عصام عبد الفتاح : الحكم يتقاضي 7 آلاف جنيه فى المباراة

الأمم المتحدة تستدعي مسئولة ثانية من إثيوبيا بعد تصريحات مثيرة للجدل

بيراميدز يفاوض حارس مرمى الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

8 قرارات جديدة لوزارة التربية والتعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

ارتفاع عدد ضحايا سقوط كوبري المشاة بطور سيناء إلى ثلاثة أشخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

فيديو جراف.. لماذا ألغى محمد مجدي أفشة حفل زفافه.. تفاصيل

فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

الأرقام كلمة السر.. المصريون يشعرون بهزة أرضية في الذكرى 29 لزلزال 92

سلاسل وتُوك أطفال.. تفاصيل جديدة عن ميكروباص كوبري الساحل

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

ليلى موسى تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ