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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| سعر كيا أوبتيما موديل 2014.. مواصفات فيات تيبو 2020.. 5 سيارات سيدان موديل 2021 في المغرب

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

سوق المستعمل..سعر كيا أوبتيما موديل 2014

تحظى علامة كيا الكورية الجنوبية بمكانة كبيرة داخل السوق المصري للسيارات، بفضل تنوع سياراتها لتناسب جميع فئات المستهلكين، ومن أبرزها وأشهرها الأيقونة " أوبتيما " التي لاقت نجاحا كبير في الشارع المصري، خاصة في سوق المستعمل.

 

أسعار ومواصفات فيات تيبو في مصر موديل 2020

تعد علامة فيات العريقة من العلامات الشهيرة في مصر، والتى تحظى بقبول واسع بين المستهلكين، وبالتالي يزداد الطلب على إصداراتها المختلفة، خاصة أن لها في سوق المستعمل حضورا قويا، لأن الأسعار أقل قياسا بالـ"زيرو".

 

باقة الـ 250 ألف درهم.. 5 سيارات سيدان موديل 2021 في السوق المغربي

تنافس كبرى شركات السيارات بقوة داخل السوق المغربي للسيارات خاصة في فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم، والتي تلقي قبولا واسعا بين المستهلكين من خلال إصدارات 20221 المتنوعة.

 

أحدث أسعار أودي Q3 موديل 2022 في مصر

تعتبر النسخة أودي Q3 واحدة من الاصدارات القوية للصانع الألماني العريق بالأسواق العالمية و العربية من فئة المركبات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتأتى داخل السوق المصري بحضور قوي من خلال فئتان  من التجهيزات.

 

سعر ومواصفات السيارة الخارقة كوينيجسيج ريجيرا 2021

تعد شركة كوينيجسيج السويدية واحدة من الشركات المتخصصة في مجال صناعة السيارات الرياضية الخارقة صاحبة الأداء الخارق بأصدارات محدودة و بأسعار باهظة الثمن تعمل على جذب شريحة كبيرة من الفناننيين و عشاق جمع السيارات من شى أنحاء العالم .

 

سوق المستعمل..سعر كيا أوبتيما موديل 2014

تحظى علامة كيا الكورية الجنوبية بمكانة كبيرة داخل السوق المصري للسيارات، بفضل تنوع سياراتها لتناسب جميع فئات المستهلكين، ومن أبرزها وأشهرها الأيقونة " أوبتيما " التي لاقت نجاحا كبير في الشارع المصري، خاصة في سوق المستعمل.

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