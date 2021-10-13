أخبار السيارات| سعر كيا أوبتيما موديل 2014.. مواصفات فيات تيبو 2020.. 5 سيارات سيدان موديل 2021 في المغرب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

تحظى علامة كيا الكورية الجنوبية بمكانة كبيرة داخل السوق المصري للسيارات، بفضل تنوع سياراتها لتناسب جميع فئات المستهلكين، ومن أبرزها وأشهرها الأيقونة " أوبتيما " التي لاقت نجاحا كبير في الشارع المصري، خاصة في سوق المستعمل.

تعد علامة فيات العريقة من العلامات الشهيرة في مصر، والتى تحظى بقبول واسع بين المستهلكين، وبالتالي يزداد الطلب على إصداراتها المختلفة، خاصة أن لها في سوق المستعمل حضورا قويا، لأن الأسعار أقل قياسا بالـ"زيرو".

تنافس كبرى شركات السيارات بقوة داخل السوق المغربي للسيارات خاصة في فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم، والتي تلقي قبولا واسعا بين المستهلكين من خلال إصدارات 20221 المتنوعة.

تعتبر النسخة أودي Q3 واحدة من الاصدارات القوية للصانع الألماني العريق بالأسواق العالمية و العربية من فئة المركبات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتأتى داخل السوق المصري بحضور قوي من خلال فئتان من التجهيزات.

تعد شركة كوينيجسيج السويدية واحدة من الشركات المتخصصة في مجال صناعة السيارات الرياضية الخارقة صاحبة الأداء الخارق بأصدارات محدودة و بأسعار باهظة الثمن تعمل على جذب شريحة كبيرة من الفناننيين و عشاق جمع السيارات من شى أنحاء العالم .

تحظى علامة كيا الكورية الجنوبية بمكانة كبيرة داخل السوق المصري للسيارات، بفضل تنوع سياراتها لتناسب جميع فئات المستهلكين، ومن أبرزها وأشهرها الأيقونة " أوبتيما " التي لاقت نجاحا كبير في الشارع المصري، خاصة في سوق المستعمل.