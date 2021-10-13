عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات السيارة الخارقة كوينيجسيج ريجيرا 2021

كوينيجسيج ريجيرا
كوينيجسيج ريجيرا

تعد شركة كوينيجسيج السويدية واحدة من الشركات المتخصصة في مجال صناعة السيارات الرياضية الخارقة صاحبة الأداء الخارق بأصدارات محدودة و بأسعار باهظة الثمن تعمل على جذب شريحة كبيرة من الفناننيين و عشاق جمع السيارات من شى أنحاء العالم .

و تعتبر السيارة الخارقة كوينيجسيج ريجيرا واحده من أقوى السيارات التى تقدم أداءاً مميزا على حلبات السباقات و الطرق يضعها كرقماً صعباً نظراً لقوة محركها و تصميمها الرياضي الفاخر و التي تعد منافساً خطيراً لسيارة بوجاتي الشهيرة " شيرون" .

و تستمد سيارة كوينيجسيج ريجيرا قوتها من محرك  توين تيربو V8 بسعة 5000 سي سي يعمل بالبنزين بالأضافة لثلاث محركات كهربائية تعمل معاً و تقوم بتوليد قوة إجمالية هجينة تصل الي 1500 حصان و عزم أقصى للدوران يصل الي 2000 نيوتن/متر و تبلغ سرعتها القصوى 251 في الساعة أي ما يعادل 404 كثيلومتر/ساعة .

و تقوم أمكانيات السيارة الفنية الهجينة بتوفير قدرة تسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في زمن قدرة 2.8 ثانية فقط كما تتسارع من الثبات حتى 200 كيلومتر/ساعة في زمن قدرة 6.6 ثانية فقط .

و من الخارج جاءت سيارة كوينيجسيج ريجيرا بتصميم رياضي مذهل يعطى طابعاً خارقاً بمجرد النظر إليها ، حيث حصلت على هيكل أنيق و خفيف الوزن ليعمل على تقليل وزن السيارة عن المعدل الطبيعي لزيادة سرعتها و أنظلاقها بسرعة و رشاقة أكبر حيث يبلغ وزنها 1470 كيلو جرام فقط .

 

و من الداخل تتمتع سيارة كوينيجسيج ريجيرا بمقصورة أمامية فارهه تحتوي على العديد من وسائل الترفيه و الأتصال الحديثة و أنظمة الملاحة .

يبلغ سعر سيارة كوينيجسيج ريجيرا عالمياً نحو 1.9 مليون دولار و سيتم أنتاج 80 نسخة فقط منها.

صناعة السيارات السيارات 2021 سباقات كوينيجسيج كوينيجسيج ريجيرا

موضوعات متعلقة

بمواصفات عصرية خارقة.. أودي تضيف طرازا جديدا لفئة R8

تعرف على السيارة الكهربائية جينيسيس GV60 موديل 2022

تفاصيل جديدة عن مازدا 6 السيدان موديل 2023

بتصميم مستوحى من توسان .. تعرف علي هيونداي باليسيد موديل 2023

مواصفات وأسعار سيارة Hyundai Sonata موديل 2022 في السعودية

بوجاتي شينتوديتشي 2022 النادرة أحدث مقتنيات كرستيانو رونالدو

تبدأ من 42 ألف دولار.. تعرف على سعر و مواصفات إنفينيتي Q50 موديل 2022

بورشه 911 GTS تارجا موديل 2022 بتصميم جديد كليا | صور

ترشيحاتنا

حماتي تهددني بالدعاء عليَ إن لم أعمل ما تريد فماذا أفعل؟..مبروك عطية يجيب

أغرب قصة انتحار.. سائح أمريكي يلقي بنفسه عاريًا داخل محرك طائرة

دعاء صلاة الفجر صدقة جارية.. اجعلها لمن تحب

بعد الهاتريك أمام لوكسمبورج.. أول تعليق من كريستيانو رونالدو

السيطرة على حريق مصنع الهلال والنجمة بالعاشر من رمضان

سعر ومواصفات السيارة الخارقة كوينيجسيج ريجيرا 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 قرارات جديدة لوزارة التربية والتعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

ادي العيش لخبازه.. فرج عامر يشكر محمد صلاح للتعاقد مع كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

فيديو جراف.. لماذا ألغى محمد مجدي أفشة حفل زفافه.. تفاصيل

فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

الأرقام كلمة السر.. المصريون يشعرون بهزة أرضية في الذكرى 29 لزلزال 92

سلاسل وتُوك أطفال.. تفاصيل جديدة عن ميكروباص كوبري الساحل

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

ليلى موسى تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ