سعر ومواصفات السيارة الخارقة كوينيجسيج ريجيرا 2021

تعد شركة كوينيجسيج السويدية واحدة من الشركات المتخصصة في مجال صناعة السيارات الرياضية الخارقة صاحبة الأداء الخارق بأصدارات محدودة و بأسعار باهظة الثمن تعمل على جذب شريحة كبيرة من الفناننيين و عشاق جمع السيارات من شى أنحاء العالم .

و تعتبر السيارة الخارقة كوينيجسيج ريجيرا واحده من أقوى السيارات التى تقدم أداءاً مميزا على حلبات السباقات و الطرق يضعها كرقماً صعباً نظراً لقوة محركها و تصميمها الرياضي الفاخر و التي تعد منافساً خطيراً لسيارة بوجاتي الشهيرة " شيرون" .

و تستمد سيارة كوينيجسيج ريجيرا قوتها من محرك توين تيربو V8 بسعة 5000 سي سي يعمل بالبنزين بالأضافة لثلاث محركات كهربائية تعمل معاً و تقوم بتوليد قوة إجمالية هجينة تصل الي 1500 حصان و عزم أقصى للدوران يصل الي 2000 نيوتن/متر و تبلغ سرعتها القصوى 251 في الساعة أي ما يعادل 404 كثيلومتر/ساعة .

و تقوم أمكانيات السيارة الفنية الهجينة بتوفير قدرة تسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في زمن قدرة 2.8 ثانية فقط كما تتسارع من الثبات حتى 200 كيلومتر/ساعة في زمن قدرة 6.6 ثانية فقط .

و من الخارج جاءت سيارة كوينيجسيج ريجيرا بتصميم رياضي مذهل يعطى طابعاً خارقاً بمجرد النظر إليها ، حيث حصلت على هيكل أنيق و خفيف الوزن ليعمل على تقليل وزن السيارة عن المعدل الطبيعي لزيادة سرعتها و أنظلاقها بسرعة و رشاقة أكبر حيث يبلغ وزنها 1470 كيلو جرام فقط .

و من الداخل تتمتع سيارة كوينيجسيج ريجيرا بمقصورة أمامية فارهه تحتوي على العديد من وسائل الترفيه و الأتصال الحديثة و أنظمة الملاحة .

يبلغ سعر سيارة كوينيجسيج ريجيرا عالمياً نحو 1.9 مليون دولار و سيتم أنتاج 80 نسخة فقط منها.