أوجستي: هدفنا التتويج بكل البطولات.. وهذه حقيقة هروبي من الزمالك

تحدث أوجستي بوش المدير الفني لفريق كرة السلة بالأهلي، عن التتويج بالبطولة العربية، على حساب الكويت الكويتي، خاصة أنه اللقب الأول له بعد قيادة القلعة الحمراء.

وقال أوجستي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "بدأت عملي في برشلونة خلال عام 2008، وهنا في الأهلي نجد الجماهير تدعم فريقها بشكل كبير، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن في برشلونة الأمر مختلف، الجمهور ليس قريبًا من الفريق ولا يوجد الدفء الذي أجده هنا".

وأكمل: "عندما تتتوج بطولة مثل البطولة العربية؛ تحتاج أن تحتفل، وأنا أحب أن أحتفل بالبطولات؛ لأن هذا يترجم الجهد الذي بذلناه لتحقيق البطولة، ولكن لا يوجد وقت؛ لأن هناك منافسات أخرى قادمة".

وأوضح: "هدفنا التتويج بكل البطولات، لكن هناك مراحل لتحقيق ذلك، وهدفنا أن نتحسن في كل يوم، وسنحارب للفوز بالبطولات، وأحاول خلق علاقة قوية مع اللاعبين، ليست صداقة، لكن علاقة قائمة على الاحترام، لأنني لست من الشخصيات التي تسعي لخلق علاقات صداقة، لأن هذا يؤدي إلى تخطي بعض الحدود".

واختتم: "بعد نهاية عقدي مع الزمالك، وعندما تأكدت بشكل رسمي أنه لا توجد فرصة لي للعمل في أوروبا؛ تلقيت عرض الأهلي، ووافقت".