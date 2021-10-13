قبل يومين من انتهاء معرض تراثنا.. ارتفاع صادرات المنتجات اليدوية لـ 156 مليون دولار

تستمر فعاليات النسخة الثالثة من معرض "تراثنا"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة عدد كبير من المتخصصين في الحرف اليدوية والتراثيه والذى بدا يوم السبت الماضي ويستمر حتى الجمعه القادمة 15 اكتوبر 2021.



ويرصد "صدى البلد" المشاركين بالمعرض، حيث يشارك في هذه الدورة بنك القاهرة الشريك الاستراتيجي للمعرض و29 جهة تمثل وزارات الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والسياحة والتعليم العالي وعددا من الجامعات المصرية التي تعرض المنتجات الفنية للمبدعين من الطلبة والطالبات الذين يتيح لهم المعرض الفرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة ومشروعات سيدات المجلس القومي للمرأة.

كما يشارك أصحاب المشروعات من مختلف المحافظات لعرض السجاد والكليم والمفروشات والمنسوجات اليدوية والملابس والاكسسوارات ذات الطابع البدوي والمنتجات الغذائية من التمور والزيوت والتوابل.

ويخصص المعرض هذا العام جناحا متميزا لخريجي الدفعة الأولى من مبادرة "صنايعية مصر" لعرض باكورة منتجاتهم، من المشغولات والمنتجات الخاصة بالخريجين، بهدف الحفاظ على ملامح ومفردات الهوية المصرية.

ويضم المعرض عددا كبيرا من مصنعي الأثاث لعرض مجموعة منتقاة من الأثاث والمفروشات المنزلية الراقية التي تعبر عن التراث المصري الأصيل وتصلح لاستخدام الديكورات الكلاسيك والمودرن وتمزج بين الاشكال التراثية و المتطلبات المعاصرة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت الماضي الدورة الثالثة من معرض "تراثنا للحرف اليدوية والتراثية"، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والذي يعد أكبر ملتقى للحرفيين والمبدعين ومصممي المنتجات اليدوية والتراثية.

وتفقد الرئيس السيسي، المنتجات المعروضة، كما تبادل الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى المشكلات التي تواجههم وما يمكن تقديمه لهم لتذليل هذه العقبات وتطوير وتوسيع أعمالهم لتحقيق المزيد من النفاذ للأسواق المحلية والخارجية .

والمعرض في نسخته الثالثة يتيح الفرصة للحرفيين لاستعراض منتجاتهم المتنوعة من قطع فنية ومشغولات تراثية تم إبداعها من حوالي 28 فن وحرفة من بينها سجاد يدوي ومنتجات نحاسية وزجاجية وخشبية وجلود وخزف وخيامية وغيرها وذلك بأسعار تنافسية لرواد المعرض.

ورغم أهمية "تراثنا" كأداة تسويقية وكفرصة لتشجيع صغار رواد الأعمال، إلا أن كثيرا منهم يواجهون مجموعة من التحديات منها توافر والحفاظ على العمالة الماهرة.

هذا ويضم قطاع الصناعات الحرفية واليدوية في مصر أكثر من 2.5 مليون حرفي وذلك بحسب تقديرات غير رسمية.

وعلى صعيد متصل ينشر" صدى البلد" جهود وزارة التجارة والصناعه فى تنمية قطاع الحرف اليدوية ، حيث تعمل وزارة التجارة والصناعة المصرية على خطة لخلق فرصا تصديرية أمام أصحاب المنتجات اليدوية والحرفية ، سيما وأن مؤشرات صادراته لا تزال دون المطلوب.

فوفقا مؤشرات أداء التجارة الخارجية خلال السبعة أشهر الأولى من العام للجارى ، ارتفعت صادرات المنتجات اليدوية بنسبة 54% مسجلة 156 مليون دولار مقارنة بنحو 102 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يذكر أن الحكومة المصرية تستهدف إنشاء 317 مجمعا صناعيا حرفيا ومهنيا في القرى الأم، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة لتوفير فرص عمل أمام الشباب وتلبية احتياجات السوق المحلية.