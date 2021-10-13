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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 13-10-2021

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاربعاء 13-10-2021

يعرض "صدى البلد" أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 13 –10 – 2021، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

أسعار الخضروات اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 4.75 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 7 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 3.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات، والجزر بدون عروش 6 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 13 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

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أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 13-10-2021


أسعار الخضروات اليوم
ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 4 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 3.5 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 3.5 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 5جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيهات والألوان بـ18 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم
سجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 4.5 جنيهات، والبلدي 4 جنيهات، أما أسعار البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 9 جنيهات، والثوم بـ 22 جنيها، واللفت بـ2 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الخس إلى 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء
وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 3.5 جنيه، والجريب فروت إلى 6 جنيهات والليمون البلدي بـ 8 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب الكرمسن إلى 15 جنيها، والعنب الرومي الأحمر 9 جنيهات للكيلو، ووصل سعر بلح سلمى إلى 20 جنيها للكيلو، والبلح البارحي إلى 25 جنيها.

كما وصل سعر كيلو التين البرشومي إلى 13 جنيها، والجوافة إلى 7 جنيهات للكيلو، وسجل الرمان 7 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيهات، وتراوحت أسعار المانجو بين 9 و40 جنيها للأنواع المختلفة.

 

وسجل البطيخ من وزن 6:8 كيلو 32 جنيها كأعلى سعر للثمرة الواحدة، ومن وزن 4:6 بـ21 جنيها للثمرة الواحدة، كما وصل سعر الخوخ المستورد إلى 20 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى الخشابي وصلت إلى 20 جنيها للكيلو، وكمثرى الثلاجة بـ21 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35جنيها للكيلو، والكيوي إلى 26 جنيها للكيلو.

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