مستبعدو الزمالك من مواجهة توسكر يواصلون التدريب بالنادي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من رحلة كينيا لمواجهة توسكر الكيني، فقرة بدنية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وقام اللاعبون بأداء فقرة الجري حول الملعب بجانب سباق سرعات لبضع دقائق، وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل ومحمد السيد أخصائي العلاج الطبيعي.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع لهذه المجموعة من قبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لتجهيزهم بأفضل شكل حتى عودة الفريق من كينيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بدور ال ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا بكينيا.