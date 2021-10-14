عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

4 جزاءات لشاغلي الوظائف القيادية بقانون الخدمة المدنية

موظفين
موظفين

أقر قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 الجزاءات التي يجوز توقيعها سواء على الموظف أو شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه.

وفي هذا السياق، نستعرض جزاءات شاغلي الوظائف القيادية وفقا لقانون الخدمة المدنية.

جزاءات شاغلي الوظائف القيادية

1. التنبيه.

2. اللوم.

3. الإحالة إلى المعاش.

4. الفصل من الخدمة.

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والادارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.

وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقاً للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.

كما منح قانون الخدمة المدنية، السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال، حق وقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.

ويجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره، فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع فى شأنه.

قانون قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الوظائف القيادية الجزاءات

ترشيحاتنا

تامر أمين لـ هيئة الطيران المدني: كفاية محمد رمضان يسافر تانى بيعمل مشاكل

رمضان السيد: كان على الأهلي إعلان رحيل موسيماني عقب خسارة السوبر

4 جزاءات لشاغلي الوظائف القيادية بقانون الخدمة المدنية

دعاء السفر كما ورد عن النبي .. ردده طول الطريق

في لقاح واحد..روسيا تقترح خلط لقاح سبوتنيك مع فايزر وأسترازينكا لزيادة الفاعلية

عميد لاعبي العالم .. كريستيانو رونالدو يقترب من رقم أحمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

الأرصاد تنصح بارتداء ملابس ثقيلة والتخلي عن "الصيفية"

من هو حب حياة هند رستم ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت من أجله

سيناريو درامي.. كيف يتجنب منتخب مصر لقاء الجزائر والمغرب في مباراة الصعود لكأس العالم ؟

بقرار من الفيفا.. وقف نجم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي في الدوري

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

هل تكون نهاية الوباء؟.. اكتشاف أقوى جسم مضاد لـ فيروس كورونا

إشارة راديو غامضة تصل للأرض من الفضاء.. والعلماء في حيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

مبادرة لحظة بالعمر كله .. حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرات |صور

فيديو

فيديو جراف.. هل يطيح كيروش بـ عصام الحضري من جهاز المنتخب؟ .. تفاصيل

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

إمام الحرمين بخير ولا صحة لـ وفاته .. وهذا رد الإعلام السعودي| فيديو جراف

شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

فاطمة يوسف تكتب: إبنى سعيد بالمذاكرة .. ما السر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ