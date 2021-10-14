أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 14-10-2021

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، استقراره على أسعار الإغلاق أمس، داخل البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية.

بحسب احدث التقارير على أسعار العملات الأجنبية، فقد سجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.660 جنيه للشراء، و15.758 للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، فيما جاءات أسعار الدولار في البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

جاء متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 و15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة فى السوق المحلية وشركات الصرافة.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وفي البنك الأاهلي المصري وبحسب أحدث تقارير عبر موقعه الالكترون فقد بلغت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجلت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم داخل بنك قناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لسعر العملة عبر موقع البنك.

سعر الدولار في بنك مصر

كما جاء سعر صرف الدولار الأمريكي داخل بنك مصر أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

تداول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وأظهر آخر تحديث للعملة الأمريكية في مصر استقرار سعر الدولار لمستويات الشراء والبيع أمام نظيره المصري عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.