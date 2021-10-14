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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد تحذير الداخلية للمخالفين.. تعرف على مميزات وأهداف الملصق الإلكتروني

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية، أنه سيتم ضبط المخالفين لقرار تركيب الملصق الإلكترونى للمركبات، وسحب رخصتى القيادة والتسيير؛ اعتباراً من أول نوفمبر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كافة عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

وستواصل وزارة الداخلية حملاتها لضبط المركبات التى لم يلتزم أصحابها بتركيب الملصق الإلكترونى.

ويستعرض موقع "صدى البلد" مميزات الملصق الإلكتروني:

- يحتوى الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى.
- يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها.
- إصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

- تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها (سيارة – دراجة نارية – نقل– مقطورة ...) ومدى أحقيتها فى السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.

- يُتيح الملصق الإلكترونى لأجهزة وزارة الداخلية وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنيًا، للتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص.- تطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة.

- التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية.

أهداف الملصق الإلكترونى :

- التسهيل على المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة.
- يتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية (خصم – مخالفة– رسوم...) تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.
- يساهم الملصق فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكترونى يضمن سرعة ضبطها.
- ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونيًا بقاعدة بيانات مركزية.
- يمكن التعرف على المركبات التى تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذًا لقانون المرور.

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