ضبط 7.2 طن أرز ودقيق منتهي الصلاحية في حملات تموينية بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الحملات عن ضبط 7,2 طن "أرز أبيض – دقيق فاخر" معبأة داخل أجولة، و1200 عبوة "زيت طعام" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاسهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة؛ تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

