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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دار الإفتاء: التصوير والرسم من الفنون الجميلة ولا حرمة فيهما

حكم الرسم
حكم الرسم

قالت دار الإقتاء، إن التصوير والرسم من الفنون الجميلة التي لها أَثَرٌ طَيِّب في راحة النفوس والترويح عنها، ولا حُرْمَة فيهما ما لم يشتملا على  شيء ينافي الدين والأخلاق والفطرة المستقيمة.


حكم التصوير الفوتوغرافي .. قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء إن التصوير الفوتوغرافي حلال شرعا ويجوز العمل به لأنه لا ينطبق عليه معنى التصوير عند العرب.

 

وأوضح الدكتور أحمد ممدوح  من خلال إجابته على سؤال " ما حكم التصوير الفوتوغرافي وهل هو حرام لحديث الرسول _صلى الله عليه وسلم :« كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم»، أن هذا الحديث لا يشير الي التصوير الفوتوغرافي وليس معنى التصوير الفوتوغرافي هو التصوير في الحديث نحن من أطلقنا عليه التصوير .

 

وأضاف الدكتور أحمد ممدوح عبر فيديو على موقع اليوتيوب ان العرب قديما كانوا يطلقون على الخمر كلمة قهوة وهذا لا يعني أن القهوة حرام لأن الأصل في المضمون وليس المسمى إذا كان المضمون حرام فلا يجوز عمله ولكن إذا كان المسمى به لبس ولكن المضمون نافع فهو غير محرم.

 

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