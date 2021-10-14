صدمهم خلاط أسمنت.. إصابة 7 في حادث مروري داخل ميناء السخنة

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل خرسانة جاهزة بسيارة ميكروباص داخل ميناء السخنة، ونقل إسعاف السويس المصابين إلى المستشفى الأميري لتلقي العلاج.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا يفيد بالحادث، ووجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الاسعاف بدفع 7 سيارات من نقاط الارتكاز بالسخنة إلى موقع الحادث.

وافادت المعاينة أن الحادث وقع داخل الميناء نتيجة السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، فاصطدمت سيارة نقل الخرسانة الجاهزة "خلاط أسمنت" بسيارة ميكروباص جانب السيارة فهشمتها.

وقال مصدر طبي بالمستشفى العام إن حالات الإصابة متوسطة ما بين اشتباه وكسر العمودي الفقري وسحجات وكدمات بالجسم، وجرى نقل المصابين في العمود الفقري للعناية تمهيدا لإجراء عمليات جراحية.