منة فضالي تستعيد ذكرياتها مع الوسط الفني: محدش ساعدني غير أمي

شاركت الفنانة منة فضالي ذكرياتها في الوسط الفني منذ بدايتها حتى الان، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “اشتغلت في الفن عام ٢٠٠٢ وكانت بدايه جميله لان اول ما مثلت كان مع نجمه كبيره رائعه يسرا ومخرج عظيم الاستاذ مجدي ابو عميره ونفس السنه اشتغلت مع مخرج راقي استاذ هاني لاشين وبعدها ربنا كرمني واشتغلت كتيييييير جدا جدا جدا مع كبار النجوم وكبار المخرجين مش حعرف اكتبهم كلهم لكن مع حفظ الالقاب الاساتذه الكبار نادر جلال وائل عبدالله رباب حسين احمد صقر اسماعيل عبدالحافظ محمد فاضل عمرو عرفه احمد صالح حاتم علي مجدي الهواري محمد سامي مدحت السباعي محمد النقلي دكتور عصام الشماع سمير سيف هاني اسماعيل تيسير عبود عادل الاعصر مصطفي الشال احمد خالد امين تامر حمزه عبدالعزيز حشاد وكبار شركات الانتاج خاص وعام وحكومه وكبار المؤلفين”.

وتابعت: “الحمدلله اني اشتغلت وتعبت بمجهودي محدش ساعدني غير امي ربنا يديها الصحه تعبت معايا كتير وكل الناس اللي اشتغلت معاهم كانو شايفين اني ممثله شاطره ومجتهده ودي كفايه عندي”.

وأكلت: “مش عارفه بكتب كده ليه بس بكتب وانا مبسوطه لان عندي رصيد حلو اوي فخوره بي كان ليا الشرف اني اشتغلت مع نجوم الزمن الجميل ورده ماما هدي سلطان كمال الشناوي مديحه يسري سميره احمد زيزي البدراوي محظوظه شكرا لكل واحد اداني فرصه وكان مؤمن بيا 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 شكرا ل امي السند والضهر اللي طول عمرها معايا ❤️”.





وتشارك منة فضالي في فيلم “ميني بار”، الذي توقف صناع وأبطال فريق العمل عن تصويره منذ أكثر من عام بعد الانتهاء من تصوير أكثر من 40% ، من مشاهده الداخلية والخارجية، لكنه توقف لعدة أسباب من بينها، تداعيات وانتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) وهو ما أثر على انخفاض نسبة التشغيل فى دور العرض السينمائى والتى وصلت إلى 50% قبل أن تزيد فى الآونة المنقضية إلى 70% مما ساعد ذلك على التحفيز والرجوع إلى البلاتو من جديد .

فيلم «مينى بار» يضم كوكبة ونخبة من النجوم ، ويعد أبرزهم النجم نضال الشافعى ، مدحت تيخا، صلاح عبد الله ، أمينة ، منه فضالى ، راندا البحيرى ، محمد أتوكا ، طاهر أبو ليله ، علاء مرسى ، روان فؤاد ، ياسر الزنكلونى ، محمود فارس ، علاء زينهم ، حسن عبد الفتاح ، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى ، إبرام سمير ، مارى وجيه ، الكابتن لوشا ،المطرب العراقى محمد السالم ، بسام كارم ، ماجد إسكندر، محمد السنى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف ويعد أبرزهم النجم ميدو عادل ، ياسر على ماهر ، الفنان الراحل فايق عزب.