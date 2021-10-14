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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدر حامد: اتحاد الكرة أبلغنا بقيد الناشئين والحارس محمد نديم بشكل طبيعي

ناشئين الزماك
ناشئين الزماك

كشف بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات بنادي الزمالك، عن جلسة عقدت اليوم مع المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، في حضور الكابتن جمال عبد الحميد المشرف العام على الاستثمارات الرياضية بقطاعات الكرة.

وقال حامد في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن الاستقبال كان طيبا من جانب مجاهد، حيث قام بشرح الخطاب المرسل من الاتحاد الدولي بخصوص إيقاف القيد لفترتين على النادي.

وأضاف أن رئيس اللجنة الثلاثية أوضح لهم موقف اللاعبين الناشئين الذين لم يتواجدوا في القائمة الأولى للفرق الخاصة بهم وكانوا في العام الماضي مسجلين بقوائم فرق النادي، حيث تأكد أنه سيتم قيدهم بشكل طبيعي في قوائم الفرق الخاصة.

وأشار رئيس قطاعات الناشئين إلى أنهم تفهموا خلال الجلسة من قبل أحمد مجاهد، أن مواليد 2009و2010 و2011 و2012 ليس لهم علاقة فيما يخص حرمان النادي من القيد، خاصة أنهم لا يلعبون مثل الفرق الأخرى بأحد عشر لاعبا في الملعب، وأنهم يشاركون بفريق مكون من سبعة لاعبين فقط.

وفيما يخص موقف محمد نديم حارس مرمى الزمالك مواليد 2001، أكد بدر حامد أن اللاعب متواجد على "السيستم" الخاص باتحاد الكرة، وسيتم قيده خلال الساعات المقبلة واستخراج البطاقة الخاصة به، خاصة أنه يعامل معاملة اللاعبين المتواجدين مع النادي منذ العام الماضي وما قبله وكان ضمن قائمة فريقه.

ووجه الكابتن بدر حامد الشكر للمهندس أحمد مجاهد على حسن الاستقبال.

بدر حامد نادي الزمالك أحمد مجاهد اتحاد الكرة جمال عبد الحميد محمد نديم

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