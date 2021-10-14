وزير الخارجية الأسبق تكتل: "فيشجراد" مهم في الداخل الأوروبي ويعزز التواجد المصري في المنطقة

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس السيسي إلى المجر مهمة للغاية، مضيفاً أن هناك إعادة ترتيب للعلاقات الدولية سواء كانت من ناحية الغرب أو الشرق و يوجد تحديات كثيرة أمام دول العالم كلها مثل أمن الطاقة وأمن المياه و موضوعات الهجرة غير الشرعية.

وأكد "محمد تالعرابي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"، أن كل هذه التحديات أصبحت تهديد لكل الدول و ليس دول بعينها و بالتالي التحرك المصري في المرحلة الحالية هوتحرك إستراتيجي بمعنى عميق جداً.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، أن تكتل " فيشجراد" مهم في الداخل الأوروبي و يعزز التواجد المصري في المنطقة.

من جانبه، قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مشاركة مصر في قمة تجمع فيشجراد، يسهم في عرض موضوعات حقوق الإنسان ومعاملة اللاجئين اللائقة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الدول تعامل اللاجئين كورقة ضغط للحصول على مكاسب مادية وسياسية.

وأكد العرابي أن مساحة حقوق الإنسان في مصر واسعة، ولكن هناك ادعاءات مغلوطة عن حرية التعبير تتحدث عنها بعض الدول. مجلس النواب نشط في موضوع حقوق الإنسان.

ولفت محمد العرابي، إلى أن كلام الرئيس السيسي له يكون له وقع أكبر في الإعلام أو في المناسبات التي يشارك فيها.