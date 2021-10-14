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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مشكلة كل الخريجين الجدد.. اعرف إزاي تعمل CV

الدكتور أحمد فاروق،
الدكتور أحمد فاروق، المنسق العام لطلاب من أجل مصر

شرح الدكتور أحمد فاروق، المنسق العام لـ “طلاب من أجل مصر”، كيفية عمل "cv" للطلاب الخريجين فى آخر عام دراسي لهم.

وقال أحمد فاروق، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه يتم تعليم الطلاب الخريجين كيفية عمل الـ“cv” الخاص بهم، معقبا: "خلال فترة وجود الطالب فى أسرة طلاب من أجل مصر يأخذ كمية من الدورات تؤهله بشكل كبير جدا لسوق العمل، منها دورات لغة وكمبيوتر وقيادة".

وأضاف أن تلك القدرات والدورات مهمة عند وضعها فى "cv"، موضحا: "محدش هيصدق لما يكتب مثلا القدرة على العمل الجماعي، وقتها يذكر الطالب أنه عمل مع طلاب أهل مصر".

وأشار إلى أنه يتم تنظيم ورش عمل بشكل مستمر، إلى جانب الندوات والمؤتمرات، لافتا إلى أن عمل الجمعية ليس مقتصرا على داخل الجامعات فقط.

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