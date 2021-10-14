الشقيقان صلاح ومصطفى.. المشدد 3 سنوات لـ أباطرة تجارة الأفيون في أسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط شقيقان بالسجن المشدد 3 سنوات و 10 آلاف جنية غرامة لاتجارهما في المواد المخدرة بأسيوط .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين محمد مختار الاحمداوي و عماد فؤاد بشاي وأمانة سر خميس محمود .

تعود وقائع القضية رقم7763 لسنة 2021 جنايات مركز أسيوط إلى ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد في أسيوط بقيام المتهم " صلاح . م .ع " 33 عاما مقيم قرية درنكة بأسيوط بالاتجار في المواد المخدرة.

على الفور تم تقنين الإجراءات القانونية وقامت قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد في أسيوط بإعداد كمين متحرك بالمكان الذي ورد إليهم المعلومات بتوجه المتهم إليه لتسليم كمية من المواد المخدرة " طريق الغنايم أسيوط بالقرب من مطار أسيوط " .

وبعد مرور بعض الوقت شاهدت القوة دراجة نارية " توك توك " يستقله المتهم وبجواره شخص آخر وتوقف بجانب الطريق وقاما بالنزول من " التوك توك " سيرا على الأقدام وكان بيد الشخص الآخر المصاحب للمتهم كيس بلاستيك ابيض وخشية افتضاح أمر المأمورية أسرعت القوات لضبطهما وتمكنت من ضبط المتهم والشخص الأخر وتبين انه شقيقه ويدعى " مصطفى " وبتفتيش الكيس البلاستك عثر بداخله على كمية من " جوهر الأفيون المخدر " وتحرر محضر بالواقعة .