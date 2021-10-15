أسرح بشدة فى الصلاة لدرجة أني أنسى ماذا قرأت.. فماذا أفعل؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبه: “أسرح بشدة فى الصلاة لدرجة أني أنسى ماذا قرأت وكم صليت.. فماذا أفعل؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على يوتيوب: لكي تتجنب الشرود في الصلاة، عليك بالقراءة بصوت عال، واجعل نظرك مكان سجودك.



وتابع أمين الفتوى: وعليك أيضا أن تكون منتبها ولا تسرح كثيرا وكن مستحضر دائما الصلاة، وكلما أتاك خاطرا اصرف ذهنك مباشرة عنه، واستعذ بالله من الشيطان، وإن شاء الله مع مرور الوقت ستسترجع تركيزك في الصلاة.



علاج السرحان في الصلاة

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السرحان في الصلاة أمر لا يتعلق بحرمانية أو تحليل ولا ينبغي أن ينظر الناس في كل المسائل على أنها حلال أم حرام وفقط، مشيراً إلى أن السرحان ينقص من ثواب الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ليس له من صلاته إلا ما عقل منها".

ولفت وسام إلى أن علاج السرحان في الصلاة يقوم على صفاء الذهن والنية وقضاء الأمور قبل الدخول للصلاة كي لا ينشغل الإنسان بها في حضرة رب العالمين، ومنها إنه إذا حضرت صلاة العشاء والعشاء قد تم إعداده فليأكل الإنسان ثم يصلي، وكذلك لو أراد دخول الخلاء لقضاء حاجته فليقم بقضائها ثم الوضوء فالصلاة.

كيفية التخلص من السهو في الصلاة

وقال الشيخ علي فخر، مدير الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إن هناك 4 أمور بها يستطيع الإنسان التخلص من مشكلة السهو والنسيان في الصلاة.

وأوضح «فخر»، خلال فتوى مسجلة له عبر صفحة دار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «عندما أقرأ سورة الفاتحة أثناء الصلاة، يحدث لي سهوا، وأشك فيما لو كنت نسيت قراءتها أم لا، فما حُكم نسيان قراءة سورة الفاتحة أثناء الصلاة؟»، أن علاج كل هذا يتمثل في أربعة أمور، أولها استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى في الصلاة.

وأضاف: "وثانيًا أن يُحاول المُصلي التركيز فيها، وثالثًا عدم الانشغال بشواغل الدنيا، إذا ما دخل في الصلاة، ورابعًا بأن يُقبل على الله سبحانه وتعالى".