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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

22 سيارة إسعاف.. الصحة تعلن خطة تأمين فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

اسعاف
اسعاف

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وضع خطة للتأمين الطبي بمحافظة البحر الأحمر، بالتزامن مع إقامة مهرجان الجونة السينمائي في مدينة الجونة في الفترة من 14 إلى 22 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد خلال خطة التعايش وبما يدعم خطة الدولة لتنشيط السياحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم توفير الخدمات الطبية بالتعاون مع كل من قطاعات "العلاجي، الوقائي، وقطاع الرعاية الأساسية"، حيث تم توفير 15 عيادة متنقلة في مختلف التخصصات الطبية، على أعلى مستوى من الجاهزية وبها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، حيث تمركزت في أماكن إقامة الضيوف وأماكن التجمعات، وستقوم بتقديم خدمات مبادرة السيد رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة ومن ضمنها مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بالمجان.

ولفت مجاهد إلى توفير سيارة الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية لفحص السيدات، وذلك من خلال توفير طاقم طبي مدرب على أعلى مستوى لتقديم الخدمة داخل السيارة، المزودة بأشعة الماموجرام والأشعة التشخيصية اللازمة للفحص المبكر لسرطان الثدي، بالإضافة إلى متابعة الحالة الصحية للسيدات من قياس الضغط والسكر ومؤشر كتلة الجسم وتقديم التوعية بالصحة الإنجابية.

وأضاف مجاهد أنه تم الدفع بـ 22 سيارة إسعاف بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمركزت 12 سيارة بمدينة الجونة بالإضافة إلى 10 سيارات إسعاف أخرى بمحيط مدينة الجونة للتدخل السريع في حالة حدوث أي طوارئ.

وأشار مجاهد إلى مراجعة كافة الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها في مثل هذه الفعاليات، من خلال إرسال فريق من قطاع الطب الوقائي للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة الفنادق والمنشآت بالتزامن مع وفود ضيوف المهرجان، كما تم سحب عينات من المياه والأغذية من الفنادق والمنشآت التي تقدم أي مواد غذائية، لضمان صحة وسلامة المواطنين خلال إقامة فعاليات المهرجان، مضيفًا أنه تم نشر فرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة والسكان تحمل أعلام بها رسائل توعوية وتقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المواطنين.

وذكر أنه تم وضع أكشاك طبية في أماكن إقامة الضيوف وأماكن التجمعات، لتقديم التوعية الصحية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وتوزيع المستلزمات الوقائية، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية مثل (توفير الإسعافات الأولية وقياس الضغط والسكر ودرجة الحرارة).

وتابع أنه تم توفير مركز تطعيم بلقاحات فيروس كورونا في مدينة الجونة لتطعيم المواطنين، من الساعة 9 صباحا وتستمر حتى 6مساء، كما تم تخصيص مراكز للتسجيل لتلقي اللقاح في كافة فنادق الجونة طوال فترة انعقاد المهرجان، مع توفير وسائل انتقال تحمل شعار وزارة الصحة والسكان، لنقل الزوار من الفنادق بعد إتمام عملية التسجيل لتلقي اللقاح في مركز اللقاح، لافتًا إلى تخصيص عدد 2 عيادة مجهزتين بمعمل لتحليل عينات PCR لضيوف المهرجان قبل العودة إلى بلادهم.

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