بالروب.. نسرين طافش تستعد لحفل مهرجان الجونة على طريقتها

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها بأحدث صور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتألقت طافش بروب من أحدث ظهور استعدادا لمهرجان الجونة، وعلقت قائلة: "صباح جميل من الجونة".

يذكر أن الفنانة السورية نسرين طافش، قالت إنها لا تتعمد تصدر التريند بنشر صور وفيديوهات من رحلاتها وحياتها الخاصة.

وأوضحت نسرين طافش، في تصريحات لـ "صدى البلد"، على هامش تكريمها بمهرجان دير جيست، أنها تهدف دائما إلى نشر الطاقة الإيجابية، وتقديم رسالة توعية إلى الجمهورها دون أي أغراض أخرى.

وأشارت نسرين طافش إلى أن الرياضة جزء مهم من حياتها اليومية، وتمارسها بصور مختلفة سواء بلعب الاسكواش أو اليوجا أو الذهاب إلى الجيم.

وتحدثت نسرين طافش في تصريحاتها حول حبها للطبيعة والروقان، قائلة: “التريند مش في بالي، وأنا أركز على نشر الطاقة الإيجابية فقط”.

وأضافت أنها تواجدت مؤخرا بجزيرة سيشل لتقديم حملة دعائية لأحد المنتجعات السياحية أشعرها بالسعادة أثناء تواجدها هناك وسط الطبيعة والمناظر التي تحب مشاهدتها.

وكشفت نسرين طافش عن أعمالها المقبلة، قائلة إنها تستكمل حاليا تصوير فيلم “في القلب” في دبي، وتستعد لتقديم عمل جديد في سوريا.