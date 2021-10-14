أخبار التوك شو: التأمينات الاجتماعية تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. واستشاري يُحذر: الفترة القادمة حرجة جدا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية عدداً من الأخبار العاجلة والموضوعات الهامة التي تخص أكبر قدر من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

قال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد كشفت عند صدورها عن شروط تشكيل اللجان والشروط التي يجب توافرها في كل لجنة وعدم وجود تعارض مصالح بين مهام اللجان .



وأوضح جمال عوض ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن مواد قانون التأمينات الجديد ينص على وجود زيادة معاشات في شهر يوليو من كل عام لافتا إلى أن مواد اللائحة الجديد تنص على انشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات في مصر ، واختيار مجلس أمناء في الاستثمار وتحقيق أعلى فرص للاستثمار يحقق أعلى عائد بأقل درجة مخاطرة .



وأشار جمال عوض ، إلى أن إدارة منظومة المعاشات يتم استثمارها ومن عوائد هذا الأمر يتم صرف المعاشات لافتا إلى أن الهيئة القومية للتأمينات تعمل على إدارة هذه المنظومة بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية لنظام المعاشات .

قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن عدد الوفيات فى مصر أقل من الموجة الماضية لكورونا بسبب ارتفاع نسبة اللقاحات، إلى جانب توفير العلاج، ولم يعد هناك نقص فى الأكسجين أو أى دواء من البروتوكولات حتى الآن.

وأضاف "عنان"، خلال لقائه ببرنامج “٨ الصبح”، المذاع على فضائية "دى أم سى": “نتوقع أن تستمر الموجة معنا حتى آخر نوفمبر ومن ثم تتكسر ولكن لا تختفى كالعادة”.

وأشار أستاذ علم انتشار الأوبئة، إلى أن الفترة من نصف ١٠ حتى أول شهر ١١ حرجة جداً، لذلك يجب على المدرسين وأولياء الأمور أن يأخذوا التطعيم ليحافظوا على صحة أبنائهم.

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 14-10-2021.

أسعار الذهب في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 669 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 780 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 891 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6240 جنيها.

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد استقرار تام في الأحوال الجوية، حيث إن الطقس حراً أثناء فترة الظهيرة بالإضافة إلى سطوع الشمس، ولكن بمجرد غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض.

وأضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك بعض المناطق تشعر ببعض النسمات والهواء البارد في الصباح الباكر، خاصة المناطق المكشوفة والمدن الجديدة.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغرى التي نشهدها منذ حوالي أسبوعين تقريباً، أما بالنسبة لدرجات الحرارة العُظمى فما زالت أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجتين أو 3 درجات مئوية.

عرضت فضائية العربية، تقريراً حول فتوى الداعية المصري عبدالله رشدي، بتحريم مشاركة الرجال في بطولات كمال الأجسام.

وأضاف التقرير أن هذه الفتوى تثير ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً أنها جاءت بالتزامن مع إعلان فوز" بيج رامي" ببطولة "مستر أولمبيا".

حيث قال الداعية عبدالله رشدي على تويتر" لا يجوز للرجل المشاركة فى بطولات كمال الاجسام التي يشترط المشاركة فيها إبداء شيء من العورة التي أمره الشرع بسترها".

قالت أمانى ربيع ، الحائزة على ذهبية مستر اولمبيا فى كمال الأجسام ،إن " الباور ليفتنج " عبارة عن 3 رفعات فى كمال الأجسام واستطاعت تحقيق الفوز عن طريق رفع 3 اوزان حيث أنها استطاعت رفع 175 كجم .

وأضافت أمانى ربيع، خلال استضافتها ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن نظامها الغذائي يعتمد على تناول كافة انواع الأطعمة ولا تعتمد على أنواع لحوم فقط ، مشيرة إلى أنها تستطيع التحكم فى وزنها ولا تعتمد على نظام تكوين العضلات فى الجسم فقط دون تنظيم الوجبات .