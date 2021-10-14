دينا الشربيني تعلن موعد طرح أغنيتها "فلتت منى" مع حسن أبو الروس

شوقت الفنانة دينا الشربيني، جمهورها ومتابعيها، لأغنيتها الجديدة "فلتت مني" مع الفنان حسن أبوالروس.



ونشرت دينا الشربيني عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، بوستر الأغنية برفقة أبو الروس، وعلّقت: "هتفلت مننا بكرة الساعة 3 استنونا #فلتت_منى".



وكانت الفنانة دينا الشربيني شاركت بصورة جديدة مع الفنان حسن أبو الروس، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت دينا الشربيني من داخل السيارة، في صورة سيلفي مع حسن أبو الروس، ووسطهما رأس أسد من الدمية الكبيرة.

وعلقت دينا الشربيني على الصورة قائلة: “فلتت_مني في الطريق إلى الجونة”.

وعلقت الفنانة إنجي المقدم على الصورة مازحة: “الجونة يا دينا”.

ونشرت الفنانة دينا الشربيني فيديو لها جمعها بالفنان حسن أبو الروس من الجونة، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع “إنستجرام”.

وغنت دينا الشربينى مع حسن أبو الروس جزءا من أغنيته “فلتت مني”، وعلقت قائلة: “#فلتت_منى في الجونة.

وتصدرت الفنانة دينا الشربيني؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو من حفل الفنانة روبي بالساحل الشمالي، وظهرت وهي تشاركها الغناء.

وغنت دينا الشربيني مع روبي أحدث أغانيها؛ في المقطع “باي باي حبيبي باي باي” وهي ترقص على المسرح.