أمل مصطفى تكتب: إبحث عنها ….!!

يقول الشاعر القالك حد .. لو ضاقت بيك يفتح لك قلب ، يبقى لك صحبه و اهل و بيت ، يناديك لو انت في يوم ضلّيت ، و يشوفك لو ع الخلق داريت ، و يحسّك رغم البين و البعد…. القالك حد !!

كم تتعدد الاحتياجات التى نحتاجها لنشعر معها بالحياه ونشعر معها بالقيمة ونستمد منها الدعم والقوة لمواجهة مصاعب وتحديات الحياه ، واهم هذه الاحتياجات ان تجد علاقة طيبة علاقة تجملك وتكملك مزيج متناغم من الثقة والإحترام والإهتمام تلك التى نبحث عنها دوماً من الصغر للكبر العلاقة التى تشعرنا بالأهميه والوجود ، السند الذى يرشد ويوجه ويكون المرجع عند التيه والحيرة ، وله من الآثر حتى وان غاب..

نجدها برفقة صحبة طيبة تهتم وتحتوى وتسأل وتشارك ، أو بأهل نجد معهم الأمن والأمان ، والقبول ، والحب غير المشروط ، وقد نجدها بحبيب مخلص ودود يسكن الروح فيطمئن القلب بوجوده ، تتونس بيه النفس حتى في غيابه، يسكن داخلك ولا يفارقك ، تطمئن نفسك به لثقتك ان هناك من يفكر بك ويهتم لأمرك ، تسعد روحك لوجود من يراك ويشعر بك دون ان تتحدث ..

عندها بتلاقي الحلم ، ويشرق بكرة بشمسه ودفئه لتتمنى وتحقق ما تحلم به من امنيات ، وتزهر لك سنين العمر بنور العلاقة الطيبة التى تدعم روحك وتنير حياتك……

"قالت له تخشى عتابه لا تحمل فى قلبك عليّ شيئاً …قال لها شيئا واحدا فقط احمله في قلبى..!! فردت بنبرة مكسورة مستفسرة ماهو ؟؟؟؟

قال لها انتي وانتي فقط……..!!!"