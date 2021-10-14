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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خاص| التموين تحقق طفرة في خدمات الدمغة والموازين.. فيديو

صدى البلد

قال المهندس محمود منتصر ممثل مصلحة الدمغة والموازين في المركز النموذجي لخدمات التموين بالشرقية إنه يستقبل طلبات وشكاوى المواطنين في المركز النموذجي منها: طلبات المعاينة وتجديد واستخراج الرخص.

 وأوضح المهندس محمود منتصر ل صدى البلد أن جميع الطلبات يتم تسجيلها إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت على عكس المكاتب الأخرى التي تتبع إجراءات أطول إلى جانب اختصار الزمن في إجراء طلبات المعايرة واستخراج وتجديد الرخص.

 

ولفت منتصر إلى أن طلب إجراء معايرة الموازين يستغرق يوما واحدا وتجديد واستخراج الرخص أسبوع مقارنة بشهر مشيرا إلى أن المركز النموذجي لخدمات التموين في الشرقية طفرة حقيقية في خدمة المواطنين.

التموين شكاوى المواطنين الدمغة الموازين الدمغة والموازين

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